Santarcangelo, duro test a Castenaso. Pietracuta: c'è il Massa Lombarda

Il Novafeltria affronta la trasferta di Savignano sul Rubicone

Dopo gli anticipi "testa-coda" del sabato, oggi (domenica 4 ottobre) si completa la sesta giornata del girone B di Eccellenza. Il Santarcangelo cerca la prima vittoria stagionale sul campo di un Castenaso che vince solo in casa: impegno difficile per i ragazzi di Mastronicola, che avrebbe bisogno di una vittoria, ma che certamente non sono stati aiutati da un calendario piuttosto complicato, in questo avvio di stagione. La Comacchiese, ultimo avversario dei clementini, era reduce da una importante vittoria con il Novafeltria: dopo il pari con i clementini, oggi ospita il Russi, per trovare la vittoria e dare la sterzata a una stagione iniziata con qualche difficoltà inaspettata. A proposito di Novafeltria: i gialloblù in casa hanno regolato due squadre forti e attrezzate, Castenaso e Massa Lombarda, pareggiando con la Valsanterno, mentre in trasferta hanno subito due sconfitte contro Rimini e Comacchiese. Serve maggior continuità, per puntare alla salvezza, e oggi c'è un test molto significativo sul campo di un'altra matricola, la Savignanese, reduce dal buon pari nel derby con la Sammaurese. La squadra di Prati ha totalizzato 7 punti finora: il mercato ha portato rinforzi di categoria, ma la conferma del gruppo (e del tecnico) ha permesso alla squadra di mantenere una certa amalgama e di partire bene. Più difficoltà per il Pietracuta, tra organico completamente ribaltato e infortuni: il punto all'Imolese, in rimonta, conferma la caratura della squadra e soprattutto "del manico", mister Luca Fregnani, che poco si lamenta e fa parlare con i fatti. L'avversario odierno dei rossoblù è da prendere con le molle: il Massa ha perso contro un super Novafeltria, ma finora ha conquistato 10 punti. Le stelle della squadra sono gli attaccanti Vinci e Malo: un anno fa fecero "la staffetta" al Tropical Coriano, oggi sono punti di forza del team allenato da Mosconi. C'è curiosità, oggi, per vedere l'Osteria Grande: la squadra di Melotti ha fatto un figurone con il Rimini e oggi è attesa da una Fratta Terme che dopo due sconfitte, è in serie positiva da tre incontri. Per la Sammaurese, scivolata a 2 punti in classifica dopo il -5, una gara non semplice contro una Valsanterno che si ribella al ruolo di squadra predestinata alla retrocessione. Completa il turno odierno la sfida tra Medicina Fossatone e Sanpaimola.

QUI NOVAFELTRIA Mancini alle prese ancora con una vera e propria emergenza per centrocampo e attacco. Sono out Vernazzaro, Piva, Frihat, Galli e Astolfi, oltre al baby Cobo e al difensore Marani. Pasquini, Cecchetti, Carbonara e Tamagnini in ballottaggio per due maglie, Parma pronto a subentrare dalla panchina. Rientra Giacobbi dalla squalifica. Mancini schiererà il 4-3-1-2: Balducci; A.Pavani, Nucci, M.Renzi, Guerra; Carbonara, Giacobbi, Cecchetti; Castellani; Giacomini, F.Mancini.



QUI PIETRACUTA Ancora tanti assenti per Fregnani, senza il portiere Pollini fermo per problemi alla schiena. In difesa out Celli, a centrocampo Mani. Marinucci, Domeniconi e Sensoli sono in nazionale. Convocati tanti giovani: oltre a Pacini e Angelini, già nel giro, ci sono Parlanti, Bernardi e Mazza. Fregnani schiererà il 4-3-3: Mattei; Tiraferri, Guidi, Bellucci, Faeti; Fabbri, Zanni, Proverbio; Galassi, Rivi, Gessaroli.



QUI SANTARCANGELO In casa Clementina tre assenti: I centrocampisti Mussoni (in nazionale sammarinese) e Lepri e l'attaccante Da Rugna. In difesa Domeniconi in vantaggio su Pironi, in prima linea ballottaggio tra Muratori e Satalino. Mastronicola schiererà il 4-3-3: Golinucci; Brolli, Seye, Zaghini, Domeniconi; Dy. Capasso, Giorgini, Cenci; Fuchi, Foschi, Satalino.