Santarcangelo, è festa: Futball Cava Ronco battuto, Fregnani porta i gialloblù ai playoff (1-3)

A segno Zanni, Paul (autorete) e Fuchi su rigore

Fcr Forlì - Santarcangelo 1-3

FUTBALL CAVA RONCO FORLI: Carroli, Lambertini, Stucchi, Casadei, Salomone (7' st Farabegoli), Raggi (37’ st Medri), Parlanti, Franchini, Marzocchi (27' st Melandri), Eleonori (13' st Delvecchio), Paul (37' st Turci). A disp.: Morgagni, Garavini, Guiebre, Zappatori. All.: Mordini.

SANTARCANGELO: Pazzini, Galassi, Rocchi, Zaghini (49' st Banzola), Bianchi, Guidi, Fuchi (21' st Vitucci), Cenci, Lombardi (32' st Cecconi), Zanni (31' st Vernazzaro), Misuraca (46' st Ceccarelli). A disp.: Golinucci, Marconi, Vukaj, Parma. All.: Fregnani.

ARBITRO: Novelli di Alessandria.

RETI: 22' pt Zanni, 32' pt Paul aut., 40' pt Fuchi rig., 38' st Farabegoli.

AMMONITI: Marzocchi, Cecconi.



FORLI Il Santarcangelo di Fregnani non si ferma e dopo la salvezza conquista i playoff: l'avversario sarà l'Ars et Labor Ferrara. I clementini passano in vantaggio al 22': Misuraca serve Galassi a destra, il cross sul secondo palo trova Zanni pronto alla deviazione. Dieci minuti dopo è Lombardi ad affondare sulla sinistra, il cross rasoterra trova la deviazione di Paul nella propria porta. Al 40' Cenci di tacco serve lo scatenato Galassi, che viene atterrato in area. Dagli undici metri Fuchi non perdona. Nella ripresa ancora Santarcangelo al 56', con Lombardi che serve Zanni, ma il colpo di testa termina a lato. Al 65' Stucchi si gira e calcia di destro, Pazzini ben piazzato respinge. All'81' Pazzini respinge su Casadei, bravo a liberarsi in slalom. Due minuti dopo Farabegoli di testa sfrutta un calcio d'angolo per battere Pazzini. Non succede più nulla: gialloblù quindi meritatamente ai playoff, domenica la sfida al Mazza contro l'Ars et Labor.