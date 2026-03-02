Santarcangelo è pronta a ridere con Roberto Ciufoli al Teatro Supercinema

Dopo il sold out del primo appuntamento torna la rassegna comica "A noi ci piace ridere"

La grande comicità nazionale arriva a Santarcangelo di Romagna. Dopo il sold out del primo appuntamento, torna infatti la rassegna teatrale “A noi ci piace ridere”, che mercoledì 4 marzo alle ore 21 porterà sul palco del Teatro Supercinema Roberto Ciufoli, tra i volti più amati del panorama comico italiano, con il suo spettacolo dal titolo "Tipi".

L’iniziativa, curata dal Centro di Cinema e Teatro “La Valigia dell’Attore” con la direzione artistica di Samuele Sbrighi, rappresenta la prima rassegna cittadina interamente dedicata al teatro comico e sta già riscuotendo un forte entusiasmo da parte del pubblico. Il debutto dello scorso febbraio aveva infatti registrato il tutto esaurito con lo spettacolo “Delirio a due”, interpretato da Antonio Pisu e Tiziana Foschi.

Protagonista del secondo appuntamento sarà Roberto Ciufoli, noto anche per la storica esperienza televisiva con La Premiata Ditta, che porterà in scena la sua comicità elegante e coinvolgente, promettendo una serata all’insegna della risata e della partecipazione. La rassegna è realizzata in collaborazione con C’Entro Supercinema e con il patrocinio del Comune di Santarcangelo di Romagna, confermando la volontà di valorizzare l’offerta culturale cittadina e creare occasioni di incontro attraverso il teatro.

"Ridere è un atto semplice ma potentissimo - sottolinea il direttore artistico Samuele Sbrighi -. Quando si ride insieme le distanze si accorciano: la risata condivisa unisce e crea comunità".

Il ciclo di spettacoli si concluderà il 25 marzo con “Mammamiabella”, diretto da Elena Sofia Ricci e interpretato da Federico Perrotta e Valentina Olla. I biglietti sono disponibili online sul sito del Supercinema oppure presso la biglietteria del teatro.