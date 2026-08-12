Santarcangelo, ecco il piano asfalti: gli interventi partono a fine mese

"Tra agosto e settembre asfalti per oltre 30mila metri quadrati" annuncia l'amministrazione comunale

Partirà tra la fine del mese di agosto e l’inizio di settembre un consistente intervento di asfaltature che interesserà le vie Casale e delle Margherite a Sant’Ermete, viale Marini, porzioni di via Santarcangiolese e traverse, Cupa, Palazzina, Marte, Silvio Sancisi, nonché parte della Sp49-Trasversale Marecchia e traverse.

A Sant’Ermete i lavori inizieranno a fine agosto nel tratto di via Casale compreso tra via Trasversale Marecchia e delle Margherite e tra Marecchiese e Mavone. Le fasi successive, programmate per il mese di settembre, interesseranno invece via delle Margherite e il tratto di via Casale compreso tra via delle Margherite. L’intervento, finanziato dall’Amministrazione comunale come opere di completamento dei lavori di realizzazione della pista ciclabile, si svolgerà in orario diurno e comporterà il divieto di transito con eccezione dei residenti, delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso.

Si svolgerà invece in orario notturno (indicativamente dalle 21 alle 6) parte dei lavori di asfaltatura che interesserà la zona di viale Marini e SP14-Santarcangiolese. Più nel dettaglio, dalla fine del mese di agosto è previsto l’intervento di ripristino del manto stradale che prenderà avvio dal tratto della Santarcangiolese fuori dal centro urbano.

Nella seconda fase l’intervento si sposterà invece in viale Marini, in via Silvio Sancisi, per proseguire lungo la Santarcangiolese all’interno del tratto urbano e si svolgerà sempre in orario notturno. I lavori continueranno in orario notturno anche nella terza fase, che interesserà la rotatoria e via Cupa.

A conclusione di questi interventi, i lavori di asfaltatura si sposteranno poi lungo la Sp49-Trasversale Marecchia, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Ugo Bassi e la rotatoria della strada di Gronda.

I lavori di asfaltatura procederanno per stralci e prevedono il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o, qualora necessario, da movieri. “Abbiamo richiesto alle imprese di svolgere in orario notturno gli interventi che interesseranno le strade più frequentate per ridurre sensibilmente i disagi alla circolazione del traffico e al tempo stesso garantire maggiore sicurezza agli operai”, ha dichiarato la vicesindaca Michela Mussoni.

“Per poter procedere ai lavori abbiamo dovuto attendere la conclusione degli interventi alle reti da parte dei gestori dei pubblici servizi: d’altra parte abbiamo ritenuto di non forzare i tempi anche per evitare che gli operai dovessero lavorare a temperature estreme, considerando che in ogni caso le disposizioni regionali vietano di lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12,30 alle 16 nei giorni ad alto rischio” conclude la vicesindaca.

L’asfaltatura delle vie Marini, Cupa, Sancisi, Santarcangiolese, Trasversale Marecchia e traverse, per una superficie complessiva di oltre 30mila metri quadrati, sarà realizzata da Hera a compensazione dei lavori sul manto stradale nell’ambito del maxi intervento con investimenti per oltre 2,5 milioni di euro, finanziato da Romagna Acque, che permetterà una maggiore razionalizzazione delle reti acquedottistiche mediante la connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto Galleria drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino, la realizzazione di nuove condotte e la riqualificazione di alcuni tratti di rete.

Nelle prossime settimane saranno pubblicate in dettaglio tutte le informazioni sulle modifiche alla circolazione del traffico e alla sosta.