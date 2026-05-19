Santarcangelo, energia solare per le famiglie vulnerabili: inaugurato il nuovo impianto fotovoltaico

L'impianto è stato installato sul tetto di un edificio di edilizia residenziale pubblica

A Santarcangelo di Romagna è stato inaugurato oggi (19 maggio) il nuovo impianto di fotovoltaico sociale realizzato da Ikea Italia nell’ambito della campagna EnergyPop, promossa da AzzeroCo2 in collaborazione con Legambiente. L’iniziativa è parte integrante della Campagna 'Compostiamoci bene', promossa da Ikea Italia, che dal 2016 si avvale della collaborazione di AzzeroCO2, società di ingegneria e consulenza per la sostenibilità, per sostenere iniziative di rigenerazione ambientale e forestazione. Dal 2023, Ikea Italia ha aderito ad EnergyPop, la campagna di Responsabilità Sociale d’Impresa ideata per realizzare impianti fotovoltaici su edifici di edilizia residenziale pubblica o di proprietà di cooperative o associazioni impegnate in ambito sociale, per produrre energia elettrica a beneficio delle persone in condizione di vulnerabilità energetica.

L'intervento si inserisce in un contesto nazionale complesso: nel 2024, l'OIPE ha stimato in 2,4 milioni le famiglie che vivono in condizione di povertà energetica (il 9,1% del totale), con una percentuale del 7,6% in Emilia-Romagna. Si tratta di persone per cui l'accesso a servizi energetici essenziali come riscaldamento e illuminazione è una sfida quotidiana. Una condizione oggi resa ancora più critica dal forte aumento dei costi dell'energia, dovuta anche alle tensioni geopolitiche globali, che rende urgenti e necessari interventi strutturali per garantire un accesso equo a risorse energetiche sostenibili. È proprio a questa urgenza che il progetto di Santarcangelo vuole offrire una risposta mirata. L'impianto, con una potenza di circa 19,74 kWp, è stato installato sulla copertura di un edificio di edilizia residenziale pubblica in Via della Libertà, di proprietà del Comune e gestito da Acer Rimini. Qui vivono 24 famiglie, alcune delle quali sono o sono state in passato inserite in percorsi di sostegno portati avanti dall’Ufficio Servizi Sociali per l'Unione di Comuni Valmarecchia.

All’evento di presentazione del progetto, tenutosi oggi presso il negozio Ikea di Rimini, era presente l'assessore clementino Filippo Borghesi: "Questo intervento rappresenta un esempio concreto di come la transizione ecologica possa andare di pari passo con la giustizia sociale. Non è solo un intervento tecnico, ma un segnale culturale: realizzare un impianto fotovoltaico su un edificio ERP significa agire concretamente per contrastare la povertà energetica, generare risparmio per le famiglie e coinvolgerle attivamente per costruire comunità più resilienti. Sono tutti temi che in questi tempi assumono un significato ancora più tangibile e sono felice che per realizzare questa operazione sia stata scelta Santarcangelo, che si conferma un territorio in cui poter sperimentare e promuovere queste innovazioni che danno concretezza ad una idea di sviluppo più equa, sostenibile e condivisa".

“Il progetto di Santarcangelo rappresenta un esempio virtuoso – sottolinea il Presidente di Acer Rimini, Tonino Bernabè -: per l’impatto significativo dal punto di vista delle politiche abitative, dell’attenzione alla povertà energetica e per l’aspetto di sostenibilità ambientale, legato all’utilizzo delle rinnovabili. In particolare il progetto realizzato nell'ambito della campagna EnergyPOP si distingue per l'importante integrazione che c’è stata, sia a livello di obiettivi sia a livello di operato concreto, da parte di tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, IKEA Italia in primis, ai quali va la nostra stima e il nostro sentito ringraziamento. Ci auguriamo che si tratti di un esempio ripetibile in molte altre realtà territoriali”.