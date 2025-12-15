Santarcangelo, esonerato Riccipetitoni: in arrivo Luca Fregnani

L'allenatore ex Pietracuta chiamato a risollevare la squadra gialloblù, in piena zona playout

La missione salvezza dello Young Santarcangelo passa dalle mani di Luca Fregnani. Dopo 10 anni a Pietracuta, caratterizzati da prestigiosi risultati - compresa la prima storica promozione in Eccellenza - Fregnani è pronto a ripartire da una piazza storica del calcio riminese, che in questo momento è in piena lotta per la salvezza nel girone B della seconda serie dilettantistica. In mattinata lo Young Santarcangelo ha ufficializzato gli esoneri di mister Riccipetitoni e del secondo Manuel Pignatelli. Nel comunicato con cui si ufficializza l'esonero dell'allenatore e del vice, si evidenzia che l'annuncio del nuovo tecnico arriverà nei prossimi giorni. L''incontro tra il ds Scattolari e Luca Fregnani è previsto in serata (lunedì 15 dicembre): sarà l'occasione per mettere le firme e quindi per avere la fumata bianca.