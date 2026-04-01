Santarcangelo esulta: due karateki dello Shotokan promossi cintura nera

Grande soddisfazione per lo Shotokan Santarcangelo: Casagrande e Capanni superano l’esame e conquistano la cintura nera 1° Dan

Domenica 29 marzo si è svolto a Gubbio lo Stage Nazionale AIKT (Accademia Italiana Karate Tradizionale), evento che ha visto la partecipazione di oltre 100 karateki provenienti da diverse regioni d’Italia. Al termine dello stage si è tenuta una sessione di esami per il conseguimento della cintura nera, dal primo al terzo dan, momento sempre molto atteso e significativo nel percorso di ogni praticante. Grande soddisfazione per l’ASD Shotokan Karate Club Santarcangelo, diretta dal Maestro Denis Pironi (7° Dan), grazie ai risultati ottenuti da due suoi atleti: Giacomo Casagrande ed Enrico Capanni, che hanno superato brillantemente l’esame conquistando la cintura nera 1° Dan. Il raggiungimento della cintura nera nel Karate Tradizionale rappresenta un traguardo importante, frutto di anni di allenamento, sacrifici e dedizione. Allo stesso tempo, segna l’inizio di un nuovo percorso di crescita, caratterizzato da maggiore consapevolezza, responsabilità e approfondimento dello studio dell’arte marziale.