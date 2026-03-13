Santarcangelo, ex casello diventa una struttura per persone disabili: arriva lo stanziamento extra

Sono in via di conclusione i lavori di ristrutturazione dell’ex casello ferroviario di via Rughi, sistemata anche area esterna

Sono in via di conclusione a Santarcangelo i lavori di ristrutturazione dell’ex casello ferroviario di via Rughi, finalizzati a rendere la struttura adatta ad accogliere persone con disabilità inserite in percorsi per il potenziamento della loro autonomia.

Così come per la riqualificazione dell’ex casello di via Celletta dell’Olio – inaugurato nell’estate 2025 e finalizzato ad ospitare il progetto “housing first” – anche l’intervento sul casello di via Rughi è stato finanziato in parte dai fondi Pnrr (900mila euro in totale, i fondi destinati a entrambi i progetti) e per la restante parte dall’Amministrazione comunale, per un investimento complessivo di oltre 590mila euro.

Con la recente variante approvata dalla Giunta, l’Amministrazione comunale incassa ulteriori risorse Pnrr (circa 6mila euro) assegnate dal distretto e provenienti da economie derivanti da un altro intervento, che hanno finanziato la sistemazione dell’area esterna, soprattutto per migliorare l’accessibilità al piazzale, mentre Acer ah contribuito al completamento dell’intervento occupandosi dell’installazione della recinzione che delimita il giardino di pertinenza del casello con la pista ciclopedonale lungo la ex ferrovia Santarcangelo-Urbino. Si tratta della seconda variante al progetto originario: la prima, messa a punto in accordo con la direzione lavori di Acer, si era resa necessaria per far fronte alle maggiori spese non prevedibili in sede di progettazione iniziale.

La sistemazione dell’area esterna in corso di ultimazione, rappresenta il tassello conclusivo dei lavori che sono già stati ultimati per la parte dell’edificio e che hanno riguardato il miglioramento sismico, l’efficientamento energetico (attraverso l’installazione di nuovi infissi, la realizzazione di sistemi di coibentazione e di nuovi impianti), l’adeguamento alle normative contro le barriere architettoniche, nonché la riqualificazione o il rifacimento di tutte le parti interne. A conclusione dei lavori nei locali interni, anche l’arredamento è già stato allestito negli alloggi.

“Si tratta dell’atto conclusivo di un intervento particolarmente importante, e per il quale, come per il casello di via Celletta dell’Olio, l'Amministrazione comunale ha finalizzato l'utilizzo dei fondi Pnrr nei tempi stabiliti, al recupero funzionale e alla ristrutturazione di un immobile che coniuga la restituzione di uno spazio ad un uso per progetti sociali, utili per tutta la comunità di Santarcangelo”, affermano la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni e l’assessore ai Servizi sociali Filippo Borghesi.