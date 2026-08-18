Santarcangelo, Ferragosto è ok tra cultura e musica. Il sindaco: "Eventi di qualità, la gente gradisce"

Significativa partecipazione agli appuntamenti del We Reading, 583 visitatori alle grotte in quattro giorni e area camper all’80% di utilizzo

L'amministrazione comunale di Santarcangelo traccia un bilancio positivo per il periodo di Ferragosto, partendo dal We Reading, festival giunto alla sua decima edizione. La giornata di punta è stata quella di venerdì 14, con Luca Bottura, che ha richiamato, evidenzia l'amministrazione comunale, oltre 350 persone per il talk delle 21 e i live a seguire. Giovedì 13 il giardino del Museo ha ospitato oltre 200 persone per Diego Passoni e la cantautrice Mille. Centocinquanta circa quelle per Serena Bongiovanni, sabato 15. Domenica mattina invece al Parco dei Cappuccini si sono radunate oltre 300 persone per assistere all’esibizione con chitarra e pianoforte di un emozionato Rares, alla sua “prima” alle prime luci del giorno.

Sul fronte visite guidate alle "grotte", tra il 13 e il 17 agosto, riferisce l'amministrazione comunale, sono state centinaia anche le persone che vi hanno preso parte. La Pro loco ha accompagnato infatti 583 turisti in quattro giorni, oltre 100 nella sola giornata di lunedì 17. Nello stesso periodo, all’area camper di via Della Resistenza hanno soggiornato 312 persone, con una percentuale di utilizzo della struttura dell’80%. La permanenza media è stata di 27 ore e ai tantissimi turisti italiani (il 78%) si sono aggiunte persone provenienti da Germania, Polonia, Argentina, Norvegia, Svezia, Inghilterra, Grecia e Spagna.

“Letture, musica, rassegne, proiezioni cinematografiche, la cultura si conferma un segno distintivo di Santarcangelo, che ha nel dna la capacità di proporre tutto l’anno eventi di grande qualità e profondità. E il pubblico apprezza e risponde, come ci dicono i dati dell’Arena Estiva nel giardino del Met che richiama centinaia di persone a ogni proiezione e concerto. O il Summer Festival della Stradivari Academy che si chiuderà domenica 23 nella bellissima cornice della Rocca Malatestiana, per lasciare spazio all’edizione 2026 del Nòt Film Fest che dal 26 al 30 agosto regalerà cinque giorni di cinema indipendente, anteprime, incontri con autori e ospiti internazionali”, commenta il sindaco Filippo Sacchetti.