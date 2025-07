Santarcangelo Festival declassato, Colombo (Fdi): "Fanno messaggi divisivi"

Beatriz Colombo: “Scelta di merito del Ministero, non censura”

Fa discutere il mancato finanziamento da parte del Ministero della Cultura al Santarcangelo Festival, una delle più longeve rassegne italiane dedicate al teatro contemporaneo. La decisione, giunta all’esito della valutazione da parte della Commissione competente, ha ricevuto l’appoggio della parlamentare Beatriz Colombo, che aveva presentato una specifica interrogazione al Ministro Giuli.

“Posso dirmi soddisfatta dell’esito – ha dichiarato – anche a seguito della mia interrogazione. È una scelta culturale, non censoria: è evidente che, per la Commissione, la qualità della proposta artistica non è stata ritenuta più soddisfacente ai fini del sostegno pubblico”.

La parlamentare ha sottolineato come, in democrazia, il diritto di esprimersi non implichi automaticamente l’accesso a fondi pubblici. “Tutti possono fare arte, ma il finanziamento statale deve basarsi su criteri di merito e qualità”, ha precisato.

Al centro della polemica vi sarebbero alcuni spettacoli delle recenti edizioni del festival, ritenuti eccessivamente politicizzati e, secondo la deputata, apertamente ostili a valori fondanti della società italiana, come la famiglia, la religione e la nazione. “Parliamo di performance– evidenzia Beatriz Colombo –in cui si evocano cadaveri come dottrine dei governi di destra o si celebra la decostruzione del mito della famiglia bianca e cattolica. Messaggi divisivi che non possono essere finanziati con risorse pubbliche”.

Secondo la deputata, il segnale del Ministero è chiaro: “La cultura deve unire, non dividere, e chi riceve fondi pubblici deve rispettare criteri chiari e controllabili. Continuerò a lavorare affinché le risorse statali vadano a progetti realmente di valore, condivisi e rispettosi della sensibilità nazionale”.