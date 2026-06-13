Santarcangelo, gestione colonie feline alla Cuori Randagi: accordo con il Comune

Proprio tramite il sistema sanitario nel 2025 l’associazione Cuori Randagi ha potuto sterilizzare 17 gatte di colonia

È stata rinnovata nei giorni scorsi in Municipio la convenzione triennale tra l’Amministrazione comunale di Santaracngelo e l’associazione “Cuori Randagi” per la gestione delle colonie feline fino ad aprile 2028.

Con il rinnovo della convenzione, è confermato l’impegno da parte dell’associazione a censire le colonie feline presenti sul territorio comunale, monitorane lo stato di salute, trasportare presso l’ambulatorio veterinario di Ausl Romagna i gatti individuati per la sterilizzazione e assisterli nel periodo di convalescenza, per poi reinserirli nell’habitat di provenienza o affidarli in adozione. Oltre alla gestione delle colonie felice, i volontari e le volontarie di Cuori Randagi potranno prestare soccorso a gatti bisognosi di cure veterinarie segnalati all’associazione o ai servizi comunali e a trovare una nuova collocazione ad animali tenuti da cittadini privati che non possono più essere ospitati nell’abitazione a causa di particolari problematiche del nucleo familiare.

Per l’espletamento dell’attività, l’Amministrazione comunale riconosce all’associazione un contributo annuo di 1.500 euro, impegnandosi inoltre a coordinare con l’Azienda sanitaria il piano annuale di sterilizzazione dei felini.

Proprio tramite il sistema sanitario nel 2025 l’associazione Cuori Randagi ha potuto sterilizzare 17 gatte di colonia, a cui si aggiunge un’altra gatta sterilizzata dalla clinica veterinaria convenzionata. Sono circa 700 i gatti di colonia seguiti dalle volontarie e dai volontari, che nel 2025 hanno anche soccorso una ventina di gatti in stato di difficoltà, e gestito oltre 70 tra cuccioli, e gatte incinte: recuperati 7 cuccioli di pochi giorni di vita; 7 gatte gravide – abituate a vita domestica e quindi non collocabili nelle colonie – i cui cuccioli, una volta svezzati, sono stati tutti adottati nonché 39 gattini abbandonati. Numerose, infine, le attività dell’associazione per la cittadinanza: dagli incontri formativi alla distribuzione dei microchip gratuiti.