Santarcangelo, gran finale per il Cantiere Poetico: incontri con Mencarelli e Maggiani, letture e spettacoli teatrali

Sabato 24 e domenica 25 ottobre gli ultimi appuntamenti della dodicesima edizione, dedicata a “Il corpo delle poesie”

Prosegue fino al 25 ottobre la dodicesima edizione del Cantiere Poetico per Santarcangelo, intitolata “Il corpo delle poesie” che per il weekend propone una serie di iniziative da non perdere.

Sabato 24 ottobre alle ore 16 alla biblioteca Baldini appuntamento con Azzurra D’agostino e Francesca Matteoni che racconteranno le loro ultime raccolte poetiche, “Cosmic Latte” e “Ciò che il mondo separa”, mentre domenica 25 ottobre alle 16 Daniele Mencarelli dialogherà con Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli su “I corpi feriti delle parole” e alle 18 Maurizio Maggiani presenterà “Almanacco dei viventi”. L’incontro con Mencarelli sarà preceduto dalla presentazione dell’attività dell’Associazione Antigone a cura di un rappresentante della sezione Emilia-Romagna. La giornata di domenica 25 ottobre sarà interamente dedicata ad Antigone, associazione che dal 1991 si occupa di garantire diritti nel sistema penale e penitenziario, promuovendo una pena che sia in linea con il dettato della Costituzione.

Un progetto speciale in programma al Teatro Il Lavatoio è sabato 24 ottobre alle 18 con “Corpus poetico. Nuove forme dell’opera” a cura di Isabella Leardini: giovani voci della poesia contemporanea discuteranno di come la forma libro resista trovando forme nuove, ibride, o ristabilendo un legame con la tradizione novecentesca, e di come la poesia si apra a inventare nuove forme per farsi opera. Alle 21,30 gli stessi protagonisti daranno vita a “Corpus poetico. Nuove forme dell’opera”, una lettura scenica corale: nella diversità delle voci che si alterneranno sarà possibile intravedere il futuro della poesia, inesauribile corpo in metamorfosi della parola.

Domenica 25 ottobre alle 21,30 al Teatro Il Lavatoio andrà in scena lo spettacolo LUṢ di Teatro delle Albe: un testo di straordinaria forza espressiva che ci spinge a perderci nei campi sterminati del silenzio, a sfregarci gli occhi con la guazza del mattino per non diventare ciechi del tutto; un lavoro dedicato a Bêlda, insultata e messa ai margini di giorno perché considerata una strega, ma che di notte riceve uomini che confidano nelle sue arti magiche.

Cantiere Poetico per Santarcangelo / Dodicesima edizione è un progetto di Comune di Santarcangelo di Romagna promosso e sostenuto da Fo Cu S - Fondazione Culture Santarcangelo, Associazione culturale l’arboreto, Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione di Santarcangelo Festival, Sogliano Ambiente, C’ENTRO, Pro Loco, Città Viva, Comunità Educante Territoriale, Visit Santarcangelo, Gruppo Maggioli, Vallecchi Firenze. Partner solidali Coop Alleanza 3.0, Vetreria La Nuova Cesari, Navacchi Infissi, Elettro Star, Acess. Media partner Corriere Romagna. L’edizione 2026 è curata da Fabio Biondi / L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino.

Tutte le novità e gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito www.cantierepoetico.org, sulla pagina Facebook Cantiere poetico per Santarcangelo e sul profilo Instagram cantiere_poetico_santarcangelo.