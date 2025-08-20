Santarcangelo, gran finale per lo Stradivari Campus: in arrivo il concerto alla Rocca Malatestiana

Sabato 23 agosto ore 18,30 presso la corte della Rocca Malatestiana, protagonisti i giovani e i docenti della Camerata Stradivari

Dal 29 luglio al 23 agosto Santarcangelo di Romagna si è confermata punto di riferimento per l’eccellenza musicale internazionale grazie alla presenza della Stradivari International Academy .

Durante il mese di agosto la cittadina romagnola ha ospitato musicisti e cantanti lirici che attraverso l’insegnamento e le performance hanno dato vita a un calendario ricco di eventi aperti al pubblico con concerti e momenti di incontri tra artisti e comunità.

Lo Stradivari Campus è un' esperienza intensiva di formazione, scambio culturale e dialogo tra generazioni.

Sono stati accolti giovani musicisti da tutta Italia e dall’estero per un intensa esperienza di studio, perfezionamento e performance, guidati da un corpo docente composto da maestri di fama internazionale .

Lo Stradivari Campus si concluderà con un concerto imperdibile Sabato 23 agosto ore 18,30 presso la corte della Rocca Malatestiana, protagonisti i giovani e i docenti della Camerata Stradivari che accompagneranno il solista di fama internazionale Massimo Valentini sassofonista, e la partecipazione straordinaria del piccolo Leonardo Targa al pianoforte.