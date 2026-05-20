Santarcangelo, i lavori in corso bloccano il cambio della viabilità in via Ca' Fabbri
"Si rende necessario valutare eventuali modifiche quando la consistenza del traffico tornerà alla normalità", spiega l'amministrazione comunale
È rinviata al termine della chiusura dei cantieri previsti nel Piano urbanistico attuativo della zona stazione la riorganizzazione della viabilità di via Ca’ Fabbri. Lo comunica l'amministrazione comunale di Santarcangelo. "I lavori in corso all’incrocio con via Piadina e via Falcone comportano infatti un carico di traffico maggiore di quello che regolarmente attraversa via Ca’ Fabbri", spiega l'amministrazione clementina in una nota.
La sperimentazione prevedeva l’introduzione del senso unico in via Ca’ Fabbri, con direzione da via Piadina verso la via Emilia, al fine di valutare l’impatto della circolazione e rilevare eventuali criticità prima di realizzare il collegamento ciclopedonale tra le vie Emilia e Falcone lungo via Ca’ Fabbri, che rientra infatti tra le opere di urbanizzazione del Piano urbanistico attuativo in zona stazione.
Per valutare quindi più accuratamente gli effetti della modifica al traffico e alla sosta in via Ca’ Fabbri al fine di realizzare il percorso ciclo-pedonale che servirà anche da nuovo accesso in sicurezza al polo scolastico, la sperimentazione riprenderà fra qualche anno, al termine dei cantieri.
A partire da venerdì 22 maggio la strada sarà quindi percorribile nuovamente a doppio senso di marcia.