Santarcangelo, i numeri della biblioteca: quasi 100 prestiti al giorno e 10mila accessi alle sale studio

In lieve calo i nuovi iscritti, 869, aumentano le consultazioni dell'archivio storico

Con quasi 100 prestiti al giorno, oltre 10mila utenti delle sale studio, quasi 250 accessi al giorno, dieci consultazioni mensili agli archivi storici e una mostra al mese si chiude in positivo l’attività 2025 della biblioteca Baldini gestita da Fondazione Culture Santarcangelo per conto dell’Amministrazione comunale.

Aperta per 299 giorni, nel corso dell’anno appena concluso la biblioteca ha registrato un totale di 30.703 movimenti tra cui le voci più consistenti riguardano naturalmente i prestiti di materiale librario – 23.276 contro i 22.600 del 2024 – e quelli interbibliotecari – 336 a fronte di 252 nel 2024 – mentre si conferma il trend che vede i prestiti di materiali audiovisivi sempre in calo (-6,7%), soprattutto a causa dell’utilizzo massivo delle piattaforme di streaming.

Oltre a garantire un accesso libero e gratuito a libri e audiovisivi, la biblioteca Baldini mette a disposizione degli utenti, soprattutto ragazzi e ragazze, aule per lo studio che nel 2025 sono state utilizzate da 10.277 persone, con una media giornaliera di 35 accessi. Nel complesso le entrate e uscite rilevate sono state 139.594, circa 233 accessi giornalieri all’edificio, mentre sono state 378 le sessioni disponibili al secondo piano della Baldini.

In lieve calo i nuovi iscritti, 869 (erano 1060 nel 2024), mentre gli storici superano quota 30mila e quelli attivi, che nel corso del 2025 hanno preso in presto libri o altri materiali, sono stati 3.866. Aumentano del 40% invece le consultazioni agli archivi storici custoditi dalla biblioteca (da quelli degli intellettuali del circolo del giudizio ai fondi Campana e Volpe) che passano da 84 del 2024 a 120 del 2025.

A queste attività gestite dalla Baldini, si aggiunge anche una ricca proposta di iniziative culturali – legate all’attualità, alla storia e alla valorizzazione del patrimonio letterario santarcangiolese – che ha visto la biblioteca impegnata in 178 iniziative per un totale di 8.613 presenze e 463 eventi (alcuni svolti contemporaneamente) tra presentazioni di libri, letture animate, laboratori, momenti di approfondimento culturale, letture e visite scolastiche, mostre e incontri di formazioni. Nel dettaglio, sono state 67 le presentazioni di libri (18 in più dello scorso anno), 62 letture animate e visite per bambini e scuole, 23 laboratori, compresi quelli del San Lab, e 11 mostre allestite presso la galleria Baldini.

Sei, infine, i gruppi di lettura che coinvolgono oltre 50 persone tra adulti, ragazzi e bambini. A proposito di lettura, “Il giorno dell’ape” di Paul Murray e “Cambiare l’acqua ai fiori” di Valerie Perri sono stati i libri di narrativa per adulti più richiesti del 2025, mentre quelli più letti della narrativa ragazzi e bambini sono stati “Posso guardare nel tuo pannolino” di Guido Van Ghenetchen e “Diario di una schiappa: vuoto cosmico” di Jiff Kinney.