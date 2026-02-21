Santarcangelo: il gruppo tolkeniano Valmar presenta “Tolkien: necessità e critica della guerra”

Protagonista lo scrittore e traduttore Wu Ming 4 domenica 15 marzo alle ore 16

La passione per l’opera di John Ronald Reuel Tolkien accomuna lettori e cinefili di tutto il mondo. È proprio da questo interesse comune che negli scorsi mesi è nato il gruppo tolkeniano Valmar, con base a Santarcangelo ma radici già ben estese in Valmarecchia e nel resto della Romagna.

Dopo un’iniziativa a porte chiuse nello scorso autunno, il gruppo sceglie di presentarsi alla collettività con l’incontro pubblico “Tolkien: necessità e critica della guerra”, che vedrà protagonista lo scrittore e traduttore Wu Ming 4 domenica 15 marzo alle ore 16 nella suggestiva cornice della Celletta Zampeschi di Santarcangelo (via della Cella, 9).

Prendendo spunto dall’articolo Restare umani in tempo di guerra: Tolkien e il dilemma etico, pubblicato la scorsa estate sul blog Giap, Wu Ming 4 analizzerà la relazione tra l’autore del Signore degli Anelli e il fenomeno della guerra, centrale nella sua opera almeno quanto nella sua biografia.

L’ingresso all’incontro è libero senza alcuna necessità di prenotazione. Dal momento che la Celletta Zampeschi è collocata all’interno della zona a traffico limitato del centro storico di Santarcangelo, per chi raggiungerà la sede dell’evento in auto è consigliato utilizzare i parcheggi gratuiti Cappuccini, Cagnacci e Suor Angela Molari.