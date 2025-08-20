Santarcangelo, il Parco Spina diventa una palestra a cielo aperto

Allestita area attrezzata e firmata la convenzione per la gestione con la società sportiva dilettantistica Ad Maiora

Si sono conclusi nei giorni scorsi, a Santarcangelo, i lavori per la realizzazione dell’area attrezzata per la pratica sportiva all’aperto al parco Spina. Finanziata in parte con il bando nazionale “Sporti di Tutti-Parco” promosso dalla società statale Sport e Salute per un investimento complessivo di circa 30mila euro, si tratta di una struttura polivalente che comprende un circuito per l’esercizio a corpo libero e sei macchine per l’allenamento isotonico cardio.



"La dotazione per la pratica sportiva si aggiunge a una serie di interventi recentemente realizzati che ha visto la riqualificazione complessiva del parco Spina mediante la sistemazione del campo da basket e dei camminamenti, l’installazione di nuovi giochi tra cui pannelli attività inclusivi e una teleferica, la manutenzione delle strutture esistenti, la creazione di una biblioteca degli alberi e di un’aiuola salva api, nonché il livellamento del terreno per evitare allagamenti e ristagni di acqua piovana", spiega l'amministrazione comunale, che per valorizzare la nuova area attrezzata per la pratica sportiva all'aperto, ha sottoscritto una convenzione per la gestione della durata di un anno, eventualmente rinnovabile in accordo tra le parti, con la società sportiva dilettantistica santarcangiolese Ad Maiora.

Parco Spina di Santarcangelo

A fronte del diritto all’utilizzo esclusivo dello spazio nelle fasce orarie e nei giorni prestabiliti, la società collaborerà con il Comune per la manutenzione ordinaria delle attrezzature installate, con l’obiettivo di garantirne l’integrità e il buon funzionamento nel tempo, oltre che per il mantenimento del decoro, della pulizia e la vigilanza dell’area attrezzata durante gli orari di svolgimento delle proprie attività.Il programma delle attività, che partiranno dalla prossima primavera, prevede alcuni corsi a pagamento nonché diverse proposte gratuite a bassa e medio-bassa intensità, alcune dedicate agli adulti e altri a bambini e bambine da 7 a 13 anni. Una volta definiti, date e orari delle attività e degli ingressi liberi, saranno pubblicati sul sito internet e sui canali social del Comune.

Parco Spina di Santarcangelo

“Con la nuova area attrezzata al parco Spina – dichiara l’assessora allo Sport Angela Garattoni – si consolida un sistema di proposte sportive che alle grandi strutture, come la nuova palestra in costruzione, affianca spazi e luoghi diffusi sul territorio, di altrettanto valore nell’ambito dell’impegno complessivo dell’Amministrazione comunale per la promozione del benessere e di stili di vita sani”.