Santarcangelo, il successo della Casa di Babbo Natale si trasforma in una donazione all'ospedale

Pro Loco e Città Viva sostengono l'associazione Paolo Onofri con una donazione di 1500 euro

Pro Loco Santarcangelo di Romagna e Città Viva Santarcangelo annunciano la donazione di 1500€ all’Associazione Santarcangiolese Paolo Onofri. Il contributo è il frutto dell’iniziativa benefica “Un Natale di solidarietà per l’ospedale”, che ha coinvolto la comunità durante le recenti festività.

Grazie al successo riscosso dalla Casa di Babbo Natale in grotta e dal presepe allestito nell’area archeologica di Piazza Balacchi, è stata infatti raccolta una cospicua somma attraverso offerte libere. Parte di questa è ora destinata a sostenere il prezioso lavoro dell’Associazione Paolo Onofri, realtà di volontariato attiva da oltre un decennio a supporto dell’ospedale di Santarcangelo, per l’acquisto di strumentazioni e materiali sanitari.

Nel dettaglio, la donazione attuale sarà utilizzata per l’acquisto di nuove apparecchiature dedicate al miglioramento della diagnostica nel reparto di Senologia, contribuendo così a potenziare un servizio fondamentale per la salute della comunità.

Con questo gesto, Pro Loco e Città Viva confermano il loro impegno a favore della città e delle realtà associative locali, trasformando il successo di eventi e di iniziative in un sostegno concreto e diretto ai cittadini.



