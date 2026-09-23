Santarcangelo, in 75 al corso sulla comunicazione "aumentativa alternativa"

L’assessore Filippo Borghesi: “Un segnale positivo che conferma come la Baldini sia un luogo capace di coltivare la cultura dell’inclusione sociale”

Si è svolto nel pomeriggio di ieri (martedì 22 settembre), a Santarcangelo, l’incontro “Comunicare per essere autonomi” per la formazione sulla Caa (Comunicazione aumentativa alternativa) tra teoria e pratica, a cura di Alice Imola, Elena Gerosa e Cristina Fabbri, seguito da oltre 75 insegnanti. Le iscrizioni, complessivamente, sono state oltre 120: per chi non ha potuto partecipare, sarà organizzata una replica dell'incontro tra novembre e dicembre, oltre ad altre iniziative che saranno realizzate nel prossimo futuro per la promozione e la valorizzazione della sezione “Leggo chiaro”. “Due anni fa abbiamo dato vita alla sezione Leggo chiaro e oltre ad aumentarne il materiale vogliamo coltivarne il significato, che è quello di rendere la lettura accessibile ad ogni bambino e bambina, consapevoli che leggere è una delle radici attraverso cui far crescere la propria identità. Il successo oltre ogni aspettativa dell'incontro di oggi è un segnale veramente positivo e conferma come la nostra biblioteca sia luogo capace di coltivare la cultura dell'inclusione sociale” ha dichiarato in apertura l'assessore ai Progetti educativi Filippo Borghesi. “Grazie a tutte le insegnanti ed educatrici per la partecipazione: la vostra presenza è un riconoscimento del lavoro di rete tra Comune, scuole e biblioteca, che fanno parte di una comunità educante dove ognuno mette a disposizione le proprie competenze e specificità. E grazie anche alle formatrici della giornata – ha concluso l'assessore Borghesi – che sono insegnanti della scuola primaria Pascucci: persone che lavorano sul territorio e mettono le loro competenze al servizio della collettività".