Santarcangelo, inizio shock: due gol subiti in 7 minuti, sorride la Valsanterno (2-0)

La Valsanterno dopo il San Marino batte i clementini

Valsanterno - Santarcangelo 2-0

VALSANTERNO: Bracchetti, Fiengo (40' st Cavina), Valentini, Pirazzoli, Alpi, G.Castagnini, Simone (25' st Marashi), Benincasa (21' st Castagnini), Sona (43' st Brisc), Galanti (32' st Penazzi), A.Bovo. A disp.: M.Bovo, Benini, Zanini, Strazzari. All.: Benazzi.

SANTARCANGELO: Golinucci, Brolli, Domeniconi, Zaghini, Giorgini (45' st Para), Jaupi, Fuchi, Dy.Capasso (34' st Cenci), Da Rugna (27' st Foschi), Muratori (28’ pt De.Capasso), Lepri (20' st Banzola). A disp.: Boujir, Seye, Pironi, Magnani. All.: Mastronicola.

ARBITRO: Diomaiuta di Salerno.

RETI: 4' pt Simone, 7' pt Fiengo.

AMMONITI: Simone, Galanti, Zaghini.

BORGO TOSSIGNANO Brutta sconfitta per il Santarcangelo che, complice una partenza shock, cade contro una squadra tenace e combattiva come il Valsanterno. I ragazzi di Mastronicola sono entrati in campo contratti e non sono mai riusciti realmente ad impensierire i padroni di casa. Partenza shock per i gialloblù che dopo soli 4 minuti passano in svantaggio. Bell’azione di Bovo sulla sinistra che salta un uomo e mette un pallone rasoterra in mezzo. La difesa buca l’intervento, con Simone che arriva sul secondo palo e mette in rete il vantaggio per il Valsanterno. Il Santarcangelo accusa il gol subito, con i padroni di casa che insistono e trovano il raddoppio. Questa volta un corner ben battuto viene inizialmente liberato dalla difesa. Sulla palla arriva Fiengo, che prova la girata al volo di destro e mette il pallone all’incrocio dei pali per il doppio vantaggio. I ragazzi di Mastronicola subiscono il colpo e non riescono mai ad impensierire la difesa di casa. Solo al 42’ i gialloblù hanno un’occasione con Brolli che imbuca per Fuchi. Il numero 7 controlla, entra in area e prova il sinistro che è però debole, Bracchetti blocca senza problemi.

Il secondo tempo riparte sulla falsa riga del primo. Il Santarcangelo non riesce a creare azioni pericolose, complici i tanti errori tecnici e le tante scelte sbagliate. I padroni di casa difendono così il doppio vantaggio, senza rischiare e concedendosi un’occasione al 57’ quando il capitano Alpi, salito su un corner, prova l’incornata sul secondo palo ma Golinucci con un ottimo riflesso tocca sopra la traversa. Finisce quindi 2 a 0 per il Valsanterno, una partita apparsa realmente mai in discussione. I ragazzi di Mastronicola devono cancellare la prestazione odierna, ripartire con il lavoro in settimana per cercare il riscatto contro la Sammaurese, con la gara in programma Domenica 25 alle ore 14:30 al Valentino Mazzola.