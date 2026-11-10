Santarcangelo: la Fiera di San Martino si chiude con la Sagra dei Cantastorie

Giovedì 12 novembre alla biblioteca Baldini prende il via il ciclo di incontri con Massimo Montanari e il suo libro “L’idea vegetariana”

Come di consueto, nell’area eventi di piazza Ganganelli alle ore 10 e alle ore 14,30 è in programma la 57esima Sagra nazionale dei Cantastorie che quest’anno vedrà la partecipazione di Federico Berti, Sandra Boninelli, Mauro Chechi, Maurizio Geri, Luisa Zimei. Per consentire lo svolgimento dell’ultimo giorno di Fiera, ritorneranno in vigore le limitazioni al traffico di sabato 7 e domenica 8 novembre: l’ordinanza integrale, la mappa interattiva e le altre informazioni utili sono pubblicate sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it.

Dopo la chiusura della fiera torna invece la rassegna “Cibo come cultura” – promossa da Pro Loco, FoCuS, biblioteca Baldini e Blu Nautilus, organizzatori della Fiera di San Martino – con il primo appuntamento in programma giovedì 12 novembre alle ore 21 in biblioteca: Massimo Montanari, uno dei più importanti storici dell’alimentazione, presenterà il libro “L’idea vegetariana. Una storia in dieci quadri” (Laterza, 2026). La presentazione – per la quale sono già esauriti tutti i posti disponibili in sala Baldini – sarà intervallata dalla lettura di brani letterari sul vegetarianismo tratti da autori di ogni tempo, da Pitagora a Gandhi, da Tolstoj a Hesse. Anche la degustazione finale, curata dallo chef Massimiliano Mussoni dell’Osteria La Sangiovesa, sarà a tema con tre assaggi di piatti vegetariani, ispirati alla tradizione e ai prodotti del territorio.