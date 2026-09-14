Santarcangelo: la Lancia di ieri e di oggi si incontrano in piazza Ganganelli

Le auto del passato affiancate alle più giovani Lancia Y provenienti da tutta Italia

La suggestiva piazza Ganganelli è tornata a fare da palcoscenico al motorismo storico e da collezione, questa volta con una presenza tutta particolare: le Lancia del passato hanno incontrato le più giovani Lancia Y, dando vita a un inedito confronto tra storia, stile e passione per il marchio.

Proprio a Santarcangelo, oltre quarant’anni fa, nacque il Club HF, fondato per riunire gli appassionati delle Lancia Fulvia. Nel corso degli anni il sodalizio si è trasformato nella Scuderia HF, ancora oggi attiva e impegnata nella gestione di un gruppo di equipaggi che si sta distinguendo nelle gare di regolarità e nei rally storici. Un’attività che ha portato la Scuderia ai vertici del Trofeo della Romagna, grazie a equipaggi frequentemente protagonisti sui primi gradini del podio.

Il tempo passa, ma la passione per Lancia rimane. E proprio da questa continuità nasce l’idea di guardare anche alle generazioni più giovani, portando al centro dell’attenzione una vettura che per circa quarant’anni ha rappresentato uno dei modelli di riferimento del proprio segmento: la Lancia Y, nelle sue numerose versioni e nei diversi allestimenti.

Elegante, originale e capace di rinnovarsi nel tempo, la Y rappresenta oggi un’interessante porta d’ingresso al mondo delle auto da conservare e valorizzare. L’incontro con le Lancia più anziane ha permesso così di raccontare, attraverso le automobili, l’evoluzione dello stile del marchio, mettendo a confronto generazioni differenti ma accomunate da eleganza, originalità e identità.

A Santarcangelo sono arrivate Lancia Y provenienti da diverse parti d’Italia, affiancate dalle “sorelle” più anziane del marchio. Una presenza che ha attirato l’attenzione non soltanto degli appassionati, ma anche di residenti e turisti che, durante la giornata festiva, hanno affollato piazza Ganganelli.

Particolarmente significativa è stata la curiosità suscitata nei più giovani. In molti si sono fermati a osservare le vetture, chiedendo informazioni sull’affiancamento tra modelli di epoche diverse e domandando se le Lancia Y potessero già essere considerate auto storiche.

Le domande sono poi andate oltre: alcuni giovani si sono interessati alla possibilità di acquistare una Y oppure di recuperare un esemplare fermo da anni in garage per partecipare a raduni e manifestazioni di regolarità. Per gli organizzatori, proprio questo era uno degli obiettivi dell’iniziativa: creare curiosità, stimolare domande e avvicinare nuovi appassionati al mondo del motorismo storico.

«Quando vorrai, contattaci – è stata la risposta degli organizzatori – e ti racconteremo come poter vivere questa passione, partecipare alle manifestazioni e valorizzare la tua vettura, anche attraverso i percorsi previsti per il riconoscimento dei veicoli di interesse storico e collezionistico».

L’idea, dunque, è quella di ampliare il gruppo degli estimatori Lancia, affiancando agli appassionati di lunga data una nuova generazione interessata alle Y e alle loro diverse evoluzioni. Un modo per guardare al futuro senza dimenticare le radici di una passione nata proprio a Santarcangelo oltre quarant’anni fa.

A completare la scenografia della giornata ha contribuito anche un gruppo di vetture degli “Amici delle Rosse”, presenti con automobili rigorosamente di colore rosso, in rappresentanza di diversi marchi italiani e stranieri. Il contrasto cromatico con il “blu Lancia” ha contribuito a creare un colpo d’occhio particolarmente suggestivo, apprezzato sia dagli appassionati sia dai numerosi curiosi.

Un ringraziamento va infine all’Amministrazione comunale e al Sindaco di Santarcangelo di Romagna, che continuano a sostenere e consentire la realizzazione di iniziative dedicate alla cultura dell’automobile e al motorismo storico.