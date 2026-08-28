Santarcangelo, la segretaria Lamari passa alla Provincia di Parma: sciolta la convenzione con Rimini

Il Consiglio comunale approva la delibera: in attesa del nuovo segretario, l’Amministrazione punta ad avvalersi della dottoressa Lamari fino alla fine del 2026

Si è svolto ieri (giovedì 27 agosto) il Consiglio comunale di Santarcangelo in seduta straordinario e d’urgenza per discutere la delibera relativa allo scioglimento consensuale anticipato della convenzione di segreteria tra Provincia di Rimini e il Comune di Santarcangelo.

La delibera, ha spiegato il sindaco Filippo Sacchetti, è dovuta al fatto che la segretaria Maria Lamari prenderà servizio dal 1° settembre presso la provincia di Parma, pertanto la convenzione attualmente in vigore con la Provincia di Rimini e il Comune di Santarcangelo deve terminare. Nelle more dell’individuazione di un nuovo segretario comunale, l’Amministrazione comunale ha intenzione di attivare l’istituto della vacatio – previo nulla osta da parte della Prefettura e della Provincia di Parma – e avvalersi della dottoressa Lamari fino alla fine del 2026.

La delibera è stata approvata con i voti favorevoli di Partito Democratico Santarcangelo, Più Santarcangelo, PenSa-Una Mano per Santarcangelo e Fratelli d’Italia, mentre i consiglieri di Alleanza Civica e Luigi Berlati si sono astenuti.