Santarcangelo lancia il suo nuovo sito turistico: presentazione alla Baldini

La nuova piattaforma rappresenta l’evoluzione strategica del lavoro di branding in corso

Lunedì 22 giugno alle ore 20,45 nella sala Antonio Baldini della biblioteca comunale è in programma la presentazione del nuovo sito turistico di Santarcangelo.

La nuova piattaforma rappresenta l’evoluzione strategica del lavoro di branding in corso: “Visit Santarcangelo” nasce come ponte digitale progettato per connettere l’offerta turistica di Santarcangelo alle grandi reti di promozione di Visit Romagna.

L’obiettivo principale dell’incontro, spiega l'amministrazione comunale, "è illustrare concretamente come attività ricettive, pubblici esercizi, guide turistiche e operatori del settore possano costruire una collaborazione fattiva con le istituzioni e durante la serata verranno illustrati gli strumenti operativi per fare rete, promuovere il territorio e valorizzare la commercializzazione turistica locale. Inoltre verrà presentato nel dettaglio il nuovo sito, le sue funzionalità e le modalità concrete di collaborazione con gli operatori".