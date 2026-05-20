Santarcangelo, Magalotti attacca: "Raccolta differenziata oltre il 70%, ma la Tari cresce"

Tari e costi in aumento, preoccupazione tra i cittadini

Yuri Magalotti, volto noto della politica locale e tesserato di Fratelli di Italia, critica l'amministrazione comunale di Santarcangelo, evidenziando "i significativi aumenti della Tari rispetto all'anno precedente, una situazione che alimenta il malcontento dei cittadini, già alle prese con un contesto economico difficile segnato dal caro vita e dall’aumento generale dei costi".

"Il sistema del porta a porta - argomenta Magalotti - era stato introdotto come strumento per migliorare l’efficienza del servizio e incrementare la raccolta differenziata, cittadini hanno risposto positivamente, impegnandosi quotidianamente nella separazione dei rifiuti e contribuendo a raggiungere percentuali di raccolta differenziata superiori al 70%".

Nonostante questi risultati, accusa Magalotti, la Tari continua ad aumentare: "Sarebbe necessario capire se gli aumenti siano realmente giustificati da una maggiore qualità o efficienza del sistema che però a primo impatto non sembrerebbe".

"L'amministrazione comunale dovrebbe mettere al centro la tutela dei cittadini, soprattutto in un momento storico così delicato, su temi concreti come la Tari servono risposte chiare e un confronto trasparente con la cittadinanza, evitando che il peso della gestione dei rifiuti si traduca in un aumento costante della pressione fiscale", chiosa Magalotti.