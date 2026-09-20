Santarcangelo, Muratori illude ma Giunchi riagguanta: con la Fratta Terme è 1-1

Nel finale Golinucci nega a Vukaj il gol dell'ex

Fratta Terme - Santarcangelo 1-1

RETI: 16' pt Muratori, 25' st Giunchi.

FRATTA TERME: Lombardi, Pezzi, Ravaioli, Siboni (dal 65’ Giunchi), Sedioli (dal 40’ Crociati), Errani (c) (dal 65’ Ravaglioli), Spadaro, Vukaj, Ndiaye (dal 68’ Colli), Montesi (dal 75 ‘ Antonelli), Marozzi. A disposizione: Lonzardi, Ghetti, Shyti, Candoli. Allenatore: Malandri.

SANTARCANGELO: Golinucci, Tassinari (Casadei), Domeniconi (Pironi), Zaghini, Giorgini, Jaupi, Fuchi, Cenci (Capasso), Foschi, Muratori (Banzoli), Meloni. A disposizione: Boujir, Macori, Semprini, Magnani, Para. Allenatore: Mastronicola.

Ammoniti: Ndyaie (F), Spadaro (F), Casadei (S)

FRATTA TERME Primo punto in campionato per il Santarcangelo di Mastronicola. Parte bene la Fratta con Spadaro che al 7' semina il panico sull'out di destra sin dai primi minuti: la prima vera occasione capita sui piedi di Marozzi, che servito dal numero 7 sul dischetto calcia alto. Al 13’ occasione Santarcangelo: punizione dal limite che Lombardi respinge, sulla ribattuta arriva per primo Muratori che spinge la palla di poco a lato. Al 16’ arriva il goal proprio di Muratori che porta in vantaggio gli ospiti, tiro di Foschi respinto, tap in sui piedi di Muratori che insacca. Al 17’ reagisce la Fratta con un tiro da fuori di Spadaro, dal limite, di poco a lato. Al 21' doppia occasione per i padroni di casa con Montesi: palla lavorata da Ravaioli, cross per il 10 biancoverde che prima di testa poi di ribattuta ci prova, ma respinge bene Golinucci. Nel secondo tempo il copione è lo stesso, con i bianco verdi che provano ad imbastire nella metà campo avversaria e il Santarcangelo che si difende e riparte. Al 65' Spadaro sfonda sulla destra e pennella per Ndiaye, il cui colpo di testa termina alto fuori. Padroni di casa che effettuano alcuni cambi, che si riveleranno decisivi per il prosieguo del match. Lo sforzo dei padroni di casa viene appunto premiato al 70’ grazie al neo entrato Giunchi: cross di Montesi, il centrocampista ci prova In spaccata e realizza l’1-1 con la palla che si insacca sul secondo palo. La Fratta ci prova con il massimo sforzo al 78’ con la grandissima occasione di Vukaj: tiro dai 30 metri indirizzato verso l’incrocio, ma Golinucci si supera e smanaccia in angolo. Gli ospiti provano a ripartire e si rendono pericolosi con due cross che la difesa di casa allontana. L’ultima occasione del match capita ancora sulla testa di Giunchi, ma la palla termina lato.