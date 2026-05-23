Santarcangelo, nasce la Bicipolitana: il 6 giugno l’inaugurazione della linea sull’ex ferrovia

In arrivo la nuova infrastruttura ciclabile del progetto “Città dei 15 minuti”, con nove linee interconnesse per una mobilità sostenibile che valorizza il territorio e ridisegna la mappa urbana

Mancano due settimane al lancio della Bicipolitana di Santarcangelo in programma sabato 6 giugno, con l’inaugurazione della linea ex ferrovia Santarcangelo-Urbino: un tracciato simbolo del sistema composto da nove linee ciclabili interconnesse, pensato come modello di mobilità sostenibile e di valorizzazione del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto strategico della “Città dei 15 minuti”, che coinvolge tutti gli aspetti della vita della comunità: dalle infrastrutture alla mobilità, dall’economia alla dimensione sociale e culturale.

La nuova ciclabile realizzata lungo il tracciato dell’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino costituirà la linea numero 7 della Bicipolitana, un sistema di percorsi ciclo-pedonali interconnessi, alcuni dei quali già realizzati e inaugurati, mentre altri saranno sviluppati attraverso future progettualità, con l’obiettivo di collegare in modo sempre più organico il territorio anche attraverso alcuni tratti di raccordo. Le nove linee disegneranno così una nuova mappa urbana, attraverso un modo diverso di pensare e vivere la mobilità: più lenta, più sostenibile, più inclusiva. Di qui il logo della campagna “Smile” – “S” (Santarcangelo), “Mile” (miglio) che sottolinea l’idea di una città che sceglie di sorridere al futuro, incentivando nuovi modi di vivere e attraversare gli spazi urbani.

L’inaugurazione del 6 giugno vuol essere un vero e proprio viaggio nella storia della città, attraverso una biciclettata che prevede cinque tappe lungo il percorso. Ogni sosta – inclusa la partenza alla stazione ferroviaria – accompagnerà i partecipanti alla scoperta di un tema legato alla trasformazione di Santarcangelo e alle sue prospettive future, offrendo occasioni di approfondimento sul progetto della Bicipolitana e più in generale sulla visione della Città dei 15 minuti. Sarà anche l’occasione per sottolineare il ruolo strategico del tracciato della ex ferrovia Santarcangelo-Urbino che rappresenta una vera e propria greenway: a scandire l’inizio della pedalata sarà quindi proprio il tema della mobilità sostenibile.

Per il sindaco Filippo Sacchetti, l’inaugurazione del 6 giugno vuol essere un momento di esperienza collettiva per conoscere la storia e il territorio di Santarcangelo. “Il tracciato della ex ferrovia Santarcangelo-Urbino – dichiara il sindaco Sacchetti – rappresenta un sogno che diventa realtà, il simbolo di una città che guarda al futuro attraverso la rigenerazione urbana e culturale dei propri luoghi identitari. Un patrimonio che ha segnato la storia del territorio e che ora può essere restituito alla comunità attraverso un percorso capace di coniugare memoria, sostenibilità e qualità della vita. La nuova ‘linea verde’ diventa così uno degli emblemi della Città dei 15 minuti: un modello urbano in cui tempo e prossimità assumono un valore concreto, favorendo una mobilità più sostenibile e accessibile, ma anche nuove occasioni di incontro, servizi e relazioni”.

“Quella della ferrovia Santarcangelo-Urbino – prosegue il sindaco – è la storia di un collegamento immaginato e progettato in un’epoca in cui la locomotiva incarnava l’idea stessa di progresso e di apertura verso nuove opportunità. Da questa riflessione è nata la volontà di trasformare il vecchio sedime ferroviario in una ‘greenway’ di pubblica utilità, capace di restituire continuità al territorio e dare vita a una nuova infrastruttura ciclopedonale al servizio della comunità. Invito quindi i santarcangiolesi a ritrovarsi alla stazione ferroviaria sabato 6 giugno alle ore 9,30 con la propria bicicletta, per vivere insieme un viaggio unico nella storia della propria città”.