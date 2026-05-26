Santarcangelo, nasce lo Sportello Energia: supporto a cittadini e imprese per la transizione energetica

Il Comune investe 40mila euro per un servizio dedicato a incentivi, risparmio energetico e sostenibilità

Santarcangelo attiva uno Sportello Energia del Comune di Santarcangelo, sia a servizio degli uffici stessi dell’Amministrazione comunale, sia a disposizione dei cittadini e delle attività economiche, per un utilizzo più consapevole degli strumenti, degli incentivi e delle migliori soluzioni per la transizione energetica, per il risparmio energetico e più in generale per una maggiore sostenibilità ambientale nelle scelte quotidiane e strategiche.

Con l’approvazione della delibera per la variazione al bilancio di previsione 2026-2028 nel Consiglio comunale di martedì 19 maggio, infatti, sono stati stanziati 40mila euro – incassati dall’Amministrazione comunale come opera compensativa di una procedura abilitativa semplificata (Pas) – che saranno utilizzati per finanziare l’affidamento del servizio a un tecnico altamente specializzato che si occuperà dello Sportello Energia comunale.

“Si tratta di un progetto molto importante – ha spiegato all’assemblea consiliare l’assessore all’Energia Luca Paganelli – perché la transizione energetica non può essere soltanto uno slogan o un dibattito teorico: deve tradursi in strumenti concreti a disposizione di cittadini e imprese”.

“Queste risorse arrivano dalle compensazioni legate all’autorizzazione di un impianto fotovoltaico a terra realizzato da un privato sul nostro territorio. A dimostrazione del fatto che, quando gli interventi vengono valutati con equilibrio, serietà e attenzione tecnica, ambientale ed economica, possono generare un doppio beneficio per la comunità: da una parte, infatti, si realizzano impianti che contribuiscono alla produzione di energia da fonti rinnovabili e quindi alla transizione energetica del Paese, dall’altra grazie alle compensazioni il Comune può finanziare progetti utili alla collettività altrimenti molto più difficili da realizzare.

Lo Sportello Energia nasce proprio con l’obiettivo di sostenere le attività dell’Amministrazione comunale e aiutare cittadini e attività economiche a orientarsi tra incentivi, efficientamento energetico, comunità energetiche, fotovoltaico, risparmio energetico e opportunità tecnologiche spesso complesse da comprendere senza un supporto adeguato.

Oggi le amministrazioni hanno il dovere di accompagnare la transizione energetica con pragmatismo e competenza, evitando sia approcci ideologici sia immobilismi. Ogni impianto va valutato caso per caso, con serietà e senso di responsabilità. Ma quando un progetto rispetta le regole, contribuisce alla transizione energetica e allo stesso tempo restituisce valore concreto al territorio attraverso compensazioni utili alla comunità, allora credo sia giusto coglierne le opportunità”.

“Lo stesso approccio – ha poi concluso l’assessore Paganelli – è evidente anche all’interno del dibattito che in queste settimane si è aperto a livello regionale sul progetto di legge dell’Emilia-Romagna relativo alle cosiddette ‘aree idonee’ per gli impianti da fonti rinnovabili, oggi ancora in fase di discussione nell’Assemblea legislativa regionale. L’obiettivo della Regione è costruire un quadro normativo che tenga insieme due esigenze: da una parte accelerare la transizione energetica e raggiungere gli obiettivi nazionali sulle rinnovabili, dall’altra tutelare il paesaggio, il territorio agricolo e le produzioni di qualità”.