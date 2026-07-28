Santarcangelo, nuova donazione dell'associazione Paolo Onofri e di Banca Malatestiana all'ospedale

Oggetto della donazione un nuovo sistema di Elettrostimolazione e Biofeedback Computerizzato

L'ambulatorio di Medicina Riabilitativa dell'Ospedale "Franchini" di Santarcangelo di Romagna dispone di un nuovo sistema di Elettrostimolazione e Biofeedback Computerizzato, donato dall'associazione "Paolo Onofri" Onlus con il contributo di Banca Malatestiana. "L'apparecchiatura - spiega l'Ausl in una nota - consentirà di ampliare le possibilità terapeutiche a disposizione dei professionisti della Medicina Riabilitativa, supportando il recupero funzionale dei pazienti attraverso programmi personalizzati basati sull'elettrostimolazione e sul biofeedback. Il sistema permette infatti di monitorare in tempo reale l'attività muscolare durante il trattamento, favorendo interventi riabilitativi sempre più mirati ed efficaci".

Alla cerimonia di ringraziamento hanno partecipato Ivonne Zoffoli, Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Rimini-Santarcangelo-Novafeltria, Simona D'Andreamatteo, direttrice della Medicina Riabilitativa di Rimini, Stefania Paolucci, medico della Medicina Riabilitativa e Silvia Achilli, fisioterapista della Medicina Riabilitativa, Giorgio Ioli, presidente dell'associazione "Paolo Onofri" Onlus, Enrica Cavalli,presidente di Banca Malatestiana, il sindaco di Santarcangelo di Romagna, Filippo Sacchetti e l’assessore Filippo Borghesi.

“L’attenzione crescente delle associazioni del territorio verso i reparti ospedalieri è un grande gesto di fiducia, che ci permette di ampliare le possibilità di cura – ha dichiarato D’Andreamatteo aprendo la cerimonia – È, a mio avviso, il segno della concezione del sistema pubblico non più solo come diritto, ma come entità da sostenere, potenziare e partecipare. A noi il compito di utilizzare al meglio queste possibilità, che ci vengono fornite per la miglior ricaduta possibile sui cittadini. Nel caso specifico, la graduale acquisizione delle competenze degli operatori e la donazione dello strumento da parte dei presenti, ci ha permesso l’avvio di un ambulatorio di secondo livello dedicato alle disfunzioni del pavimento pelvico, che andremo ad implementare nel corso del tempo e nel cui contesto avvieremo collaborazioni sempre più strette con i colleghi specialisti della ginecologia, urologia, gastroenterologia e le ostetriche ospedaliere. Pertanto mi permetto di rivolgere ancora un caloroso ringraziamento all’Associazione “Paolo Onofri” ed alla Banca Malatestiana, che hanno reso possibile tutto questo”.

Paolucci e Achilli hanno quindi illustrato l'attività dell'ambulatorio di secondo livello dedicato alla riabilitazione del pavimento pelvico, che prende in carico pazienti con disfunzioni conseguenti a interventi chirurgici correttivi del prolasso degli organi pelvici, incontinenza urinaria, incontinenza urinaria post-prostatectomia radicale, esiti di chirurgia rettale, dolore pelvico cronico, iperattività vescicale e complicanze post-partum.

“L’Associazione Santarcangiolese Paolo Onofri – spiega Giorgio Ioli, presidente dell'associazione - è riuscita ancora una volta a raccogliere i fondi da destinare all’Ospedale di Santarcangelo. Questo nuovo traguardo è stato raggiunto grazie alla generosa donazione della banca Malatestiana , un partner che ci ha già sostenuto in passato e con cui speriamo di proseguire la collaborazione. Grazie a questo contributo abbiamo acquistato una nuova apparecchiatura per l’elettrostimolazione e il biofeedback del pavimento pelvico, arricchendo così l’offerta terapeutica del nostro ospedale.”

"Essere vicini al territorio e alle sue esigenze – ha dichiarato Enrica Cavalli, presidente di Banca Malatestiana - rappresenta uno dei principi fondanti di Banca Malatestiana. Per questo il Consiglio di Amministrazione ha scelto di destinare un contributo all'Azienda USL della Romagna per l'acquisto di attrezzature sanitarie destinate all'Ospedale di Santarcangelo, all'Ospedale di Rimini e ad altri servizi territoriali, come i consultori, individuando insieme ai professionisti le priorità di intervento. Oggi per noi è un grande motivo di soddisfazione vedere concretamente il risultato di questo percorso e sapere che queste tecnologie saranno presto a disposizione dei professionisti e dei cittadini. La sanità rappresenta uno degli ambiti ai quali dedichiamo maggiore attenzione, insieme al sociale, perché abbiamo sperimentato, soprattutto durante il periodo della pandemia, quanto la disponibilità tempestiva di attrezzature adeguate possa fare la differenza. Come banca di credito cooperativo, profondamente radicata nel territorio, riteniamo sia nostro dovere contribuire al benessere della comunità e desideriamo ringraziare tutti i professionisti sanitari che, con il loro impegno quotidiano, fanno realmente la differenza nella vita delle persone".

“L'ospedale Franchini – conclude Filippo Sacchetti, sindaco di Santarcangelo - può contare su un'ampia rete di donatori, oggi siamo qui a ringraziare Banca Malatestiana e l'associazione Paolo Onofri, una comunità di privati che si mette in ascolto e si fa promotrice di azioni di sostegno a scopo benefico di uno dei servizi del territorio più prezioso per la comunità. Questa vitalità sarà sempre più fondamentale in un futuro in cui la sanità pubblica, e soprattutto l'eccellenza sanitaria dell'Emilia-Romagna, sono sempre più minacciate e messe sotto pressione. Dall'altra parte le donazioni sono anche il riconoscimento del valore di tutti i professionisti che lavorano in ospedale per garantire a tutti un servizio di qualità, un sostegno concreto nei momenti di difficoltà e un alto livello di benessere".