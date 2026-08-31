Santarcangelo, nuovo incontro pubblico sul Piano urbanistico generale

Mercoledì 2 settembre al Supercinema focus su qualità urbana, ambiente e Valsat. Prorogato al 28 ottobre il termine per presentare le osservazioni

Si terrà mercoledì 2 settembre a partire dalle ore 17 al Supercinema il secondo incontro pubblico dedicato al Piano urbanistico generale di Santarcangelo, con un focus sulla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale e sulla Valsat.

L’appuntamento sarà l’occasione per conoscere ulteriormente i contenuti della proposta di Piano, approfondire le strategie territoriali e locali, comprendere il ruolo della Valsat e conoscere le modalità per presentare le osservazioni.

All’incontro interverranno l’assessora alla Pianificazione urbanistica ed Edilizia privata Angela Garattoni, il Garante della comunicazione e della partecipazione del PUG, nonché responsabile dell’Area Edilizia privata e Urbanistica–SUE, Luca Montanari con un focus sulle modalità di presentazione delle osservazioni, il progettista ed esperto di urbanistica Carlo Santacroce, che illustrerà le strategie territoriali e locali del Piano. Chiara Biagi, progettista del PUG ed esperta di valutazione e sostenibilità ambientale e territoriale, si focalizzerà invece sui contenuti della Valsat, mentre Filippo de Vigili, consulente del Piano e della Valsat, interverrà sul controllo delle trasformazioni strategiche e sul ruolo della Valsat. Nella seconda parte dell’incontro verrà dato spazio alle domande del pubblico.

L’incontro, come il precedente, è aperto a tutte le persone interessate: cittadine e cittadini, professionisti, associazioni, rappresentanti di categorie economiche. I professionisti che lo desiderano potranno inoltre iscriversi al portale della Fondazione Rete Professioni per il riconoscimento di due crediti formativi professionali.

Mercoledì 9 settembre è in programma un terzo incontro pubblico dal titolo “Approfondire la disciplina della proposta di Piano e le modalità per gli interventi diretti”.

Nel frattempo, la Giunta comunale ha prorogato al 28 ottobre la scadenza per la presentazione delle osservazioni al Pug. Per tutti i contenuti del Piano è possibile consultare la sezione dedicata sul sito del Comune all’indirizzo https://www.comune.santarcangelo.rn.it/it/page/pug.