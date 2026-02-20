Santarcangelo, oltre 300.000 euro per la riqualificazione dei cimiteri: tutti gli interventi

Ieri la vice sindaca Mussoni e l’assessore Borghesi a Sant’Ermete per un sopralluogo

Un maxi intervento da oltre 300mila euro per i cimiteri di Santarcangelo: a tanto ammontano gli interventi appena ultimati, in itinere e di prossima realizzazione al cimitero centrale e a quelli di alcune frazioni in via di programmazione.

Ieri (giovedì 20 febbraio) la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni e l’assessore ai Servizi demografici e cimiteriali Filippo Borghesi si sono recati al cimitero di Sant’Ermete per un sopralluogo a conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria.

È terminato recentemente, infatti, l’intervento eseguito da Anthea e finanziato dall’Amministrazione comunale per un importo complessivo di 60mila euro, che ha permesso la realizzazione di 72 ossari nella parte nuova della struttura – alla sinistra dell’ingresso – e l’automazione dei due cancelli carrabili esistenti.

“Quello al cimitero di Sant’Ermete è stato un intervento molto atteso dalla frazione – dichiarano la vice sindaca Michela Mussoni e l’assessore Filippo Borghesi – poiché servirà a far fronte alle esigenze della cittadinanza per diversi anni a venire. A questo si affianca il lavoro di ricognizione delle concessioni scadute effettuato nel 2025 dall’ufficio Servizi cimiteriali che nel cimitero di Sant’Ermete ha reso fruibili anche due loculi e due ossari, e un totale complessivo di 20 loculi in tutte le strutture comunali”.

Nel frattempo, l’Amministrazione comunale ha dato il via libera anche e un intervento di manutenzione straordinaria da 60mila euro per il cimitero di Ciola Corniale, che presenta diffusi fenomeni di dissesto. Il progetto – elaborato dopo una campagna di indagine conoscitiva con verifiche sia geologiche sia ingegneristiche durata oltre un anno – prevede il consolidamento delle fondamenta in punti strategici dell’area, attraverso iniezioni di resine e smalti espandenti, oltre che l’applicazione di barre metalliche resinate. A questo primo intervento seguirà un calendario di manutenzioni programmate, mentre proseguiranno le attività di monitoraggio già avviate.

I lavori in programma consentiranno di mantenere il cimitero funzionale e sicuro per gli utenti: pur restando attualmente pienamente agibile, il cimitero sorge su un terreno instabile e presenta un cedimento strutturale tale da non rendere possibile stimare ragionevolmente se e in che tempi le condizioni potrebbero divenire incompatibili con le ordinarie attività di tumulazione e inumazione nel cimitero, considerato che le nuove concessioni hanno una durata di quarant’anni. Per tale ragione, l’Amministrazione comunale ha ritenuto, in via precauzionale, di non concedere nuove concessioni pur continuando a garantire quelle già esistenti.

L’intervento più consistente, per un investimento totale di 185mila euro, che i Servizi tecnici stanno programmato in accordo con i Servizi cimiteriali e le esigenze manifestate dalla cittadinanza, riguarderà infine la manutenzione straordinaria di porzioni del Cimitero centrale, compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nel dettaglio, il progetto prevede l’esecuzione di opere di riparazione e ripristino della porzione di tetto crollata nel settore storico, l’eliminazione delle infiltrazioni che hanno causato il danno, il rifacimento dell’impermeabilizzazione e della pavimentazione del terrazzo. I lavori, si completeranno con l’installazione di un ascensore che permetterà l’accesso alla sezione ipogea anche a persone con mobilità ridotta, collegando piano terra e interrato oltre a garantire un trasporto più agevole dei feretri.



“Oltre a questi interventi che hanno già avuto il via libera dalla Giunta – dichiarano la vice sindaca Michela Mussoni e l’assessore Filippo Borghesi – si aggiungerà presto anche il progetto per l’installazione dei servizi igienici nel cimitero di San Martino, a cui ne seguirà in futuro anche uno per Sant’Ermete, così da renderli più accoglienti e funzionali per tutti coloro che li visitano”.