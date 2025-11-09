Santarcangelo, ora si fa dura: Medicina Fossatone trova i tre punti (2-0)

Seconda sconfitta consecutiva in trasferta per la squadra di Riccipetitoni, che paga il mal di gol

Vince e convince il Medicina Fossatone che, di ritorno all’Enghel Bambi dopo poco meno di un mese, trova i tre punti bissando la vittoria dello scorso weekend col Fratta Terme. All’equilibrio del primo tempo, rispondono le reti segnate entrambe nella ripresa: il terzo gol stagionale sia per Fini, al secondo centro di fila, e Rimini, autore di un autentico eurogol.

Dopo aver celebrato la partita 650 nella carriera di Alfonso Selleri, il primo tempo scivola via e va in archivio in perfetto equilibrio e senza reti. È il Santarcangelo a creare le prime occasioni ma prima Aversa devia in angolo una punizione insidiosa di Fuchi e poi Lombardi calcia alto da fuori area. Proteste vigorose, al minuto 9, del Medicina Fossatone: la maglia di Amaducci si allunga vistosamente in area di rigore, l’attaccante va giù ma per l’arbitro è troppo poco e non c’è nulla. Pochi dubbi sul penalty, tanti sulla decisione del direttore di gara. Gli ospiti tornano ad alzare il baricentro affidandosi però a tiri dalla distanza ben gestiti dalla retroguardia giallorossa, oggi in maglia bianca. Al 18’ nitida l’occasione per Mazza, da sviluppi di corner, che però non riesce a trovare la coordinazione giusta per colpire da pochi passi. Con la partita che staziona a metà campo, si arriva in fretta all’intervallo senza occasioni da segnalare né da una parte e né dall’altra.

Novanta secondi e il MediFossa trova il gol del vantaggio: Amaducci si libera del diretto marcatore, entra in area e, nel tentativo di calciare, trova la testa di Fini che appoggia in rete. Sull’onda dell’entusiasmo il MediFossa non si ferma e al minuto 53 ha la chance per raddoppiare: l’imbucata di Lanzoni è precisa per Rimini che, dribblato il portiere, si allarga troppo e, nonostante la porta sguarnita, trova solo l’esterno della rete. Il Santarcangelo reagisce ma sfiora il gol solo da punizione diretta con Sorrentino, il pallone è fuori. Raddoppia, al 65’, il Medicina Fossatone: doppia magia di Rimini che, superati due uomini, entra in area e calcia sul primo palo piegando le mani a Golinucci. È 2-0 e gli ospiti sembrano subire il contraccolpo. E infatti, ancora in ripartenza, al minuto 73, il MediFossa sfiora il tris, ma questa volta Amaducci, superato il diretto marcatore, calcia alto da posizione leggermente defilata. L’ultimo tentativo è per riminesi e arriva ancora da una volta dalla distanza, soluzione spesso provata dal Santarcangelo, ma il tiro di Vukaj è disinnescato da Aversa che devia in angolo (80’).

Medicina Fossatone – Young Santarcangelo 2-0

MEDICINA FOSSATONE (4-3-3): Aversa; Ferretti, Mazza, Tumminelli, Montalbani; Fini (44’ st st Nicolai), Selleri, Nanetti; Lanzoni (32’ st Valente), Amaducci (47’ st Battiloro), Rimini (36’ st Cavina).

A disp.: Farina, Berardicurti, Zucchini, Suarez, Liverani.

All.: Assirelli.

YOUNG SANTARCANGELO (4-3-3): Golinucci; Galassi, Marconi, Rocchi, Ceccarelli; Vernazzaro (5’ st Vitucci), Vukaj, Zanni (19’ st Cecconi); Lombardi (32’ st Misuraca), Fuchi, Sorrentino.

A disp.: Chiarabini, Guidi, Ciavatta, Parma, Banzola, Kotchap.

All.: Riccipetitoni.

ARBITRO: Luca Ghirardi di Ravenna.

Assistenti: Thomas Testa (Cesena) e Sofian Hafi Alemani (Forlì).

MARCATORI: 2’ st Fini (MF), 20’ st Rimini (MF).

AMMONITI: Zanni (YS), Vernazzaro (YS), Mazza (MF), Rocchi (YS)

Recupero: 0’ pt, 5’ st.