Lavori pubblici Santarcangelo, pedoni più sicuri in Via Celletta dell’Olio: completato l'intervento

Attraversamenti pedonali e nuova banchina, i lavori di Anthea

Si è concluso nei giorni scorsi un intervento puntuale su via Celletta dell’Olio, nei pressi dell’incrocio con via Togliatti, realizzato da Anthea con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei pedoni soprattutto per il conferimento dei rifiuti nell’isola ecologica vicina all’ex casello e per il collegamento pedonale verso il centro città.

Nel dettaglio, Anthea ha realizzato due nuovi attraversamenti pedonali, uno in via Celletta dell’Olio nei pressi dell’incrocio con via Casette Molari e uno in via Togliatti, poco dopo l’incrocio con via Celletta dell’Olio. Dall’isola ecologica vicina all’ex casello e fino all’incrocio con via Togliatti, Anthea ha provveduto alla sistemazione della banchina stradale per la realizzazione di un percorso fruibile dai pedoni, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza sia per il conferimento dei rifiuti che per il collegamento verso il centro attraverso via Togliatti. Dopo la pulizia del fosso e la rimozione delle infestanti, è stato rimosso il terreno e installato il materiale stabilizzato: la banchina, per un metro di larghezza e circa 60 di lunghezza, è poi stata delimitata da delineatori stradali per evitare il transito e la sosta dei mezzi sulla banchina.

“Grazie ai lavori di Anthea abbiamo fornito una prima risposta alle esigenze dei residenti, con un puntuale intervento che migliora sensibilmente la sicurezza dei pedoni nell’area. Siamo consapevoli che non si tratti di un intervento risolutivo ma rappresenta un primo passo al quale contiamo di dar seguito con altre opere”, dichiarano il sindaco Filippo Sacchetti e la vice sindaca e assessora ai lavori pubblici Michela Mussoni.