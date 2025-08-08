Santarcangelo più digitale: boom di richieste per Spid e servizi online

Oltre 300 cittadini si affidano al servizio di facilitazione digitale nel 2025

Sono più di 300 i cittadini che nei primi sette mesi del 2025 si sono rivolti al servizio di facilitazione digitale disponibile all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Santarcangelo: su un totale di 340 utenti, 226 hanno richiesto l’attivazione dell’identità digitale Spid LepidaID o l’associazione dell’app CieID per l’accesso ai servizi online della Pubblica amministrazione, mentre i restanti 114 sono stati supportati nell’effettuare segnalazioni al Comune.

Cresce dunque il progetto realizzato in collaborazione con Arci Servizio civile, nella cornice della transizione digitale che la pubblica amministrazione ha messo in atto negli ultimi anni: un servizio che offre supporto a tutti i cittadini nell’accesso ai servizi online e in generale nell’utilizzo delle tecnologie digitali, ormai fondamentali in molti ambiti della quotidianità, soprattutto nel rapporto con la stessa pubblica amministrazione.

L’iniziativa nasce nell’ambito del bando del Servizio civile digitale attivato a livello nazionale, a cui il Comune di Santarcangelo – primo nella Provincia di Rimini – ha aderito per il terzo anno consecutivo. L’obiettivo del progetto “Sportelli digitali, cittadini connessi 2024” è dare supporto agli utenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie, soprattutto per favorire un uso autonomo e responsabile di queste ultime nell’ambito di una cittadinanza digitale attiva e di una prospettiva sempre più inclusiva per tutte le fasce d’età.

I servizi del punto di facilitazione digitale – o “help desk” – sono fruibili dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, sia in presenza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico sia telefonicamente al numero 0541/356.353, oppure via mail scrivendo a [email protected]. Presso il punto di facilitazione digitale la volontaria del Servizio civile digitale Griselda Lleshi – operativa fino a dicembre 2025 – offre supporto nella creazione di un’identità digitale Spid LepidaID o nell’associazione della carta d’identità elettronica all’app CieID, per poter accedere ai servizi pubblici online in modo facile, immediato e autonomo.

Altri servizi disponibili presso il punto di facilitazione digitale sono l’assistenza nell’utilizzo dei servizi digitali del Comune di Santarcangelo (caricamento di segnalazioni, iscrizione canale WhatsUrp e newsletter NewSantarcangelo, attivazione del canale di allertamento locale di protezione civile Alert System, ecc.) e delle principali app di servizi pubblici digitali (IO, Fascicolo Sanitario Elettronico, Municipium, ecc.), supporto nella generazione di bollettini PagoPA (piattaforma nazionale per il pagamento di tributi, imposte o rette verso la pubblica amministrazione) e nell’utilizzo dell’agenda passaporti online.

Al termine delle procedure di assistenza – che hanno una durata media di circa 30 minuti – ai cittadini viene sottoposto un questionario di gradimento predisposto dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, che conferma la soddisfazione degli utenti rispetto al servizio fruito.