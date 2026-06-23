Santarcangelo, presentato il nuovo portale turistico “Visit Santarcangelo”: nasce la strategia digitale per la destinazione

Alla biblioteca Baldini operatori, istituzioni e Visit Romagna a confronto sul nuovo sito e sull’app gratuita

Una cinquantina di persone fra operatori della ricettività, rappresentanti delle associazioni di categoria, il presidente di Visit Rimini Stefano Bonini, spunti, riflessioni, richieste di delucidazioni, scambio di contatti: la presentazione pubblica del nuovo sito turistico dedicato, “Visit Santarcangelo” (con tanto di nuova app gratuita su nuovi e vecchi itinerari), lunedì sera alla biblioteca comunale Antonio Baldini ha suscitato curiosità e soddisfatto le aspettative.

“L'obiettivo era illustrare concretamente come attività ricettive, pubblici esercizi, guide turistiche e operatori possano costruire una collaborazione fattiva con le istituzioni e scoprire insieme gli strumenti operativi per fare rete, promuovere il territorio e valorizzare la commercializzazione turistica e direi che è stato raggiunto. Il percorso per diventare una vera destinazione turistica prosegue con ottimi riscontri, la nuova piattaforma rappresenta l’evoluzione strategica del lavoro di branding in corso e nasce come ponte digitale progettato per connettere la nostra offerta turistica alle grandi reti di promozione regionali e non solo” commenta il sindaco Filippo Sacchetti, che ha aperto la serata tracciando le rotte intraprese: “Grazie anche a Visit Romagna che crede nelle aree interne e negli entroterra (vedi il recente lancio di “A Spass”) stiamo esplorando un settore che non era strategico nell’economia santarcangiolese, che ha sempre vissuto di un benessere diffuso di altri comparti. Il turismo può essere però un valore aggiunto per la città e il territorio, perché il nostro obiettivo non può che essere l’ospitalità diffusa. Ostacoleremo sempre l’idea di fare del centro storico un grande B&B, ricerchiamo un territorio completamente vocato a ospitare turisti curiosi che vogliono vivere tutta la nostra realtà, frazioni e campagne comprese, con nuovi format. Ci siamo dati quindi una strategia: il 2024 è stato il tempo dell’analisi, il 2025 della prima brand identity partendo dall’elemento distintivo dello skyline e agganciandogli quattro elementi tematici integrati: storia e cultura, enogastronomia, natura e sport, eventi. La conseguenza naturale è stata la creazione di un calendario eventi ribattezzato“Una città per tutte le stagioni”, perché già oggi una quindicina di eventi portano a Santarcangelo circa 500.000 persone all’anno e i dati ci assegnano 39.000-40.000 presenze annuali, che puntiamo a far diventare 50.000. A questo proposito torno a rinnovare l’appello a comunicare la ricettività, perché siamo la città che lo fa di meno in provincia (poco più del 70% degli operatori in un panorama con una media del 90%) e questo ci penalizza in tutto, introduzione della tassa di soggiorno compresa. Tornando alla comunicazione, con il partner Simple Network stiamo lavorando su un rinnovo delle piattaforme dopo una quindicina di anni per fare un ulteriore salto di qualità e iniziare a proporre per la prima volta il week end di Santarcangelo”.

“Prima di tutto voglio complimentarmi con il nostro sindaco per la recentissima nomina a presidente di CittàSlow International: un orgoglio per tutti e un compito non semplice che lo attende, perché le tendenze internazionali sono cambiate e le città slow stanno diventando un vero motore e volano turistico” ha esordito invece la direttrice di Visit Romagna Chiara Astolfi, entrando poi nel merito: “Sono sempre contraria alla nascita di nuovi siti, ma quando dietro c’è una strategia di dialogo e di connessione con gli operatori come in questo caso allora ben vengano, perché diventano fondamentali per far funzionare quelli di livello più alto come Visit Romagna o Emilia Romagna Turismo, che hanno bisogno di questo lavoro di costruzione degli itinerari, della produzione di eventi, di notizie e informazioni dettagliate. Oggi con l’intelligenza artificiale ancor di più, perché l’attendibilità e la reputazione degli strumenti consente di dialogarvi in maniera efficace. Tutte le nostre ricerche ci dicono che per la sua posizione, la sua storia, la sua vicinanza geografica ai grandi distretti turistici e i suoi eventi internazionali, Santarcangelo è un unicum ed è importante che le presenze aumentino perché i numeri sono strategici per tutto, anche nella distribuzione delle risorse Qui crescono anche per operatori che ci credono, lavorano e fanno la differenza”.

Il nuovo sito e l'app gratuita

L’illustrazione tecnica è toccata a Nicola Calisesi, titolare e fondatore della digital agency Simple Network. “Il sito aveva bisogno di un restyling e abbiamo rifatto il vecchio, che soffriva per un debito tecnico figlio dei tempo. Il primo obiettivo era la coerenza con il lavoro di branding 2025 e per ottenere omogeneità siamo partiti dai social, dalla gestione del canale Instagram: una gestione viva, comunicativa attraverso scorci della città, spazi e stile di vita e non rendendolo un locandinificio” ha premesso, entrando nel dettaglio: “Il lavoro si è sviluppato in tre direttrici: abbiamo riprogettato completamente il layout grafico, fatto una rivisitazione della user experience sfruttando i simboli della nuova brand identity e ridefinito totalmente i contenuti. Ora contiene quattro sezioni - Storia e cultura, enogastronomia, natura e sport, eventi e Festival - e diverse macroaree, con focus sugli itinerari turistici e le informazioni collegate: mettendo a frutto e in rete il lavoro della Pro loco e degli operatori lanciamo la sfida della “Santarcangelo in due giorni”. Ci sono poi sezioni sulle curiosità e i contenuti autentici e per gli eventi abbiamo scelto una serie di filtri tematici ma anche temporali (settimanali, mensili o per stagioni). Per le attività ricettive e i pubblici esercizi c’è un link già in home page “aggiungi la tua attività” che dà l’opportunità di aumentare la propria visibilità fornendo informazioni e caratteristiche delle attività per implementare la visibilità attraverso un form con schede ad hoc e link collegati ai vari operatori. Sempre in home page c’è infine la possibilità di scaricare l’app gratuita GeoExperience con alcuni percorsi e itinerari su mappa geolocalizzata e interattiva”.

Nell’occasione ai presenti è stato infine presentato anche il calendario eventi “Tempo d’estate” con tutti gli eventi in programma a Santarcangelo fino al 20 settembre e un qr code che rimanda alla pagina del sito Internet dedicata agli eventi. “La brochure sarà distribuita in tutta la Riviera, fra spiaggia e Uffici Iat per aprire sempre più le porte di Santarcangelo ai turisti del mondo” conclude il sindaco Sacchetti.