Santarcangelo, prosegue il recupero dell'ex biblioteca: "Ospiterà attività e l'archivio della poesia dialettale"

Affidato l’incarico tecnico per l’ultimazione degli impianti

Proseguono gli interventi all'ex biblioteca di via Cavallotti a Santarcangelo. Prima i lavori sull'edificio, finanziati dall'amministrazione comunale e da quella regionale, poi l'intervento di un tecnico specializzato per le opere relative agli impianti meccanici e antincendi.

"Nell’ambito del più ampio intervento di ri-funzionalizzazione dell’edificio, il tecnico dovrà indicare forniture e componenti meccanici che abbiano i requisiti necessari per la nuova destinazione d’uso nonché presentare la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività, ai fini dell’antincendio al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco", spiega l'amministrazione comunale.

Con un investimento di quasi 400mila euro, tra il 2019 e il 2022 erano stati sistemati i locali al primo piano, rifatti il manto di copertura e la scala interna e installato un ascensore, rivisto anche l’impianto elettrico, installate macchine per il trattamento dell’aria, rimessi a nuovo i servizi igienici e l’ufficio esistente, nonché ripristinati tutti gli infissi esterni.

“Gli interventi attuali sugli impianti ci consentiranno di avere un edificio pienamente funzionale e adeguato ad ospitare, oltre all’archivio della poesia dialettale per il quale sono stati realizzate le precedenti opere, anche altre attività e servizi dell’amministrazione comunale”, dichiara la vicesindaca Michela Mussoni.

“In primo luogo – prosegue Mussoni – il Palazzo della poesia ospiterà infatti l’archivio della poesia dialettale che da anni la biblioteca Baldini sta raccogliendo ma vi potranno trovare casa anche una serie di servizi, come il Centro per le famiglie e alcuni uffici del settore cultura del Comune, uniti dalla condivisione di un progetto educativo ispirato alla Comunità educante territoriale. Nei prossimi giorni saranno affidati i servizi per la progettazione e la fornitura degli arredi e degli impianti tecnologici”.

“Attraverso due significativi interventi di rigenerazione e riqualificazione delle ex carceri e della ex biblioteca, nell’arco di qualche anno la comunità santarcangiolese potrà di nuovo riappropriarsi di spazi e contenitori importanti per la cultura e la collettività”, conclude la vicesindaca.