Santarcangelo, proseguono gli interventi per sistemare i parchi cittadini

La vicesindaca Mussoni: “Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale sulle aree verdi”

Dopo il parco Spina e di via Marino della Pasqua, quello di via San Vito e quelli dei due nidi d’infanzia comunali, prosegue a Santarcangelo l'intervento sulle dotazioni dei parchi pubblici con un nuovo stanziamento di 30 mila euro per le aree verdi in via Falcone, Alberti e Terranova.

Recentemente la giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione dei tre parchi che prevede la rimozione degli scivoli nei giardini delle vie Terranova e Alberti, l’installazione di tre nuove torri con scivolo in ciascuno dei parchi (quello di via Falcone era già stata tolta, mentre nelle vie Alberti e Terranova saranno presto rimosse), la sostituzione in tutte le panchine e tavoli presenti in via Falcone e Alberti delle doghe usurate con nuove doghe in plastica riciclata, la collocazione di giochi a molla in ciascun’area nonché l’acquisto di quattro seggiolini a gabbia che sostituiranno quelli ammalorati presenti nei diversi parchi comunali. L’intervento, che verrà realizzato alla fine del periodo estivo, prevede anche la potatura degli alberi delle tre aree verdi e la sostituzione dei cestini.

“Dai più consistenti interventi di riqualificazione agli interventi più puntuali, continua l’impegno dell’Amministrazione comunale per garantire la fruibilità di spazi e aree verdi ai bambini e alle bambine come elemento di socialità e di benessere psicofisico” dichiara la vicesindaca Michela Mussoni.