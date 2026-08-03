Santarcangelo, proseguono i lavori per la messa in sicurezza di via Fornello

Opere necessarie dopo gli eventi alluvionali del 2023

Proseguono i lavori in via Fornello a Santarcangelo, dove sono in corso gli interventi per la realizzazione delle opere di presidio idraulico e il rifacimento della rete di fognatura bianca, a cui si affiancano i lavori di Hera per il rinnovo della condotta idrica nel tratto interessato dall’intervento. L’obiettivo delle opere è garantire la messa in sicurezza dell’infrastruttura stradale e delle reti dei sottoservizi dopo gli eventi alluvionali del 2023, migliorandone l’efficienza sotto il profilo idraulico. Particolare attenzione è stata riservata alla tutela delle alberature di pregio presenti lungo la via, soprattutto roverelle, e i diversi interventi sono stati effettuati sotto la costante supervisione di un agronomo che fino ad oggi non ha riscontrato danni agli apparati radicali né ai tronchi delle piante.

Nei giorni scorsi, inoltre, si è svolto un incontro con i tecnici della Provincia di Forlì-Cesena per affrontare il tema dello smaltimento delle acque superficiali, che vengono convogliate in un fosso lungo la strada provinciale SP 11 Sogliano. Nel corso del confronto sono state definite le modalità di ri-sagomatura dei fossi in maniera tale da analizzare le principali criticità del sistema e individuare i correttivi necessari a garantire un’efficace gestione delle acque e la piena funzionalità dell’intervento.

Complessivamente, le opere di messa in sicurezza post alluvione, che comprendono anche la costruzione di una barriera paramassi ai piedi del versante, per la messa in sicurezza dell’area sottostante, comporteranno una spesa di circa 800mila euro finanziati dalla struttura commissariale.