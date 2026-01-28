Santarcangelo punta allo sviluppo del centro commerciale naturale: secondo incontro con gli operatori

Procede il percorso per l'istituzione dell'hub urbano

Prosegue il percorso verso l’istituzione di un hub urbano a Santarcangelo: mercoledì 4 febbraio alle ore 14,30 in biblioteca è in programma il secondo incontro tra Amministrazione comunale, associazioni di categoria, attività economiche, nonché altri soggetti pubblici e privati interessati.

Nel dettaglio, così come stabilito dalla normativa regionale, l’obiettivo dell’incontro sarà quello di discutere le linee d’intervento del progetto e del percorso promosso dal Comune di Santarcangelo, definendo il modello di governance. Funzionale a questo percorso, entro il 20 marzo 2026 gli operatori interessati potranno aderire a un accordo con l’Amministrazione comunale: i soggetti sottoscrittori entreranno poi a far parte del Tavolo di Partenariato con funzioni consultive e di elaborazione di proposte progettuali per la valorizzazione dell’hub urbano e, sulla base di specifici bandi regionali, risultare destinatari di possibili benefici economici (le imprese che non aderiranno non potranno beneficiarne). La manifestazione di interesse non prevede alcun impegno o onere di natura economica per i soggetti privati.

All’incontro saranno presenti il sindaco Filippo Sacchetti, l’assessore alle Attività economiche Luca Paganelli e l’assessora regionale a Turismo, Commercio, Sport Roberta Frisoni nonché i rappresentanti di Iscom Group a cui è stata affidata la realizzazione dello studio di fattibilità propedeutico all’attivazione dell’hub urbano.