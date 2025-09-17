Santarcangelo ricorda l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo

Tutti gli eventi del 24 settembre

Il prossimo 24 settembre ricorre l’81° anniversario della Liberazione della città dal nazifascismo (24 Settembre 1944), che Santarcangelo ricorda con due giorni di iniziative organizzate dal Comitato cittadino antifascista mercoledì 24 e giovedì 25 settembre.

Aprirà il programma la consueta celebrazione istituzionale, che si svolgerà mercoledì 24 settembre alle ore 9,30: nell’occasione sarà inaugurata la targa dedicata alla staffetta partigiana santarcangiolese Armanda Serafini presso la sua abitazione d’infanzia in via Daniele Felici 34, con gli interventi del sindaco Filippo Sacchetti, della presidente dell’Anpi di Santarcangelo, Giusi Delvecchio, e degli eredi di Armanda Serafini.

Nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre, alle ore 17, C’Entro Supercinema proporrà “Roma città aperta” di Roberto Rossellini, a 80 anni dalla prima uscita cinematografica: il film infatti fu proiettato il 24 settembre 1945 al Teatro Quirino di Roma in anteprima rispetto all’arrivo in sala tre giorni dopo. La proiezione, a ingresso gratuito, è promossa da Centro studi Museo “Tonino Guerra” in collaborazione con C’Entro Supercinema e Noi della Rocca.

La giornata della ricorrenza si concluderà alle ore 21 in biblioteca Baldini con la presentazione del volume “Passatopresente”, dedicato al caso di revisionismo storico sul monumento dell’artista Luigi Poiaghi: alla serata, realizzata da FoCuS in collaborazione con Anpi, interverrà il critico d’arte Massimo Pulini.

Ultimo appuntamento della due giorni, ancora in biblioteca, la serata “Auguri Nera Neri, cent’anni da partigiana!”: giovedì 25 settembre alle ore 21, insieme ai familiari, l’Anpi ripercorrerà la vicenda della partigiana santarcangiolese, che proprio nel 2025 ha compiuto cento anni, consegnandole la tessera onoraria dell’associazione dopo l’onorificenza già assegnata nel 70° anniversario della Liberazione per il suo ruolo nella Resistenza locale.

Il programma delle iniziative per l’81° anniversario della Liberazione è organizzato dal Comitato cittadino antifascista, tavolo di lavoro presieduto dal sindaco Filippo Sacchetti che riunisce Amministrazione comunale, associazioni del territorio a partire dall’Anpi, enti pubblici, scuole e forze politiche locali.

Luigi Poiaghi – Artista, fotografo e poeta, dopo l’apprendistato all’Accademia di Brera partecipa attivamente ed espone il suo lavoro in numerose gallerie pubbliche e private a Milano. Sodale di Fausto Melotti, è apprezzato tra i tanti critici da Federico Zeri. Dopo aver vinto un premio per la costruzione di una grande scultura a Bellaria, si trasferisce in Romagna agli inizi degli anni ’80. Dal Dadaismo al Concettuale, a cui abbina espressioni figurative, Poiaghi lavora a tutto campo prediligendo il tema della presenza-assenza. Con Tonino Guerra fonda un sodalizio artistico e amicale che porta alla creazione dell’opera “L’Angelo coi Baffi”, e negli ultimi anni si avvicina alla fotografia come mezzo di urgenza espressiva.