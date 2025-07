Santarcangelo ricorda Lorena Vezzosi, vittima di femminicidio

Venerdì 4 luglio una commemorazione simbolica alla panchina rossa vicina al Supercinema e un incontro pubblico dedicato

Venerdì 4 luglio Santarcangelo ricorderà Lorena Vezzosi, vittima di femminicidio, a un anno di distanza dalla sua morte.

La giornata si aprirà alle ore 10,30 con un momento di commemorazione simbolica alla panchina rossa nei pressi del Supercinema, che lo scorso 25 Novembre è stata intitolata proprio a Lorena Vezzosi, con la deposizione di fiori da parte del sindaco Filippo Sacchetti, dell’assessora alle Pari opportunità, Angela Garattoni, in rappresentanza della città insieme a una delegazione dell'associazione Rompi il Silenzio.

L’Amministrazione comunale, in ogni caso, invita la cittadinanza a deporre presso la panchina rossa un fiore o una dedica in memoria di Lorena Vezzosi nel corso di tutta la giornata: all’invito ha già aderito anche l’assessora regionale alle Pari opportunità, Gessica Allegni, che per l’occasione sarà a Santarcangelo.

A seguire, alle ore 11 presso il bar Clementino, il consueto appuntamento con l’iniziativa “Un caffè con il sindaco” sarà dedicato proprio alle pari opportunità e alla violenza di genere: insieme al sindaco Sacchetti, infatti, parteciperanno all’incontro l’assessora Garattoni e una rappresentanza dell’associazione Rompi il Silenzio, che gestisce tra l’altro il Centro antiviolenza “Marielle” di Santarcangelo.

La vicinanza della comunità di Santarcangelo alla famiglia di Lorena Vezzosi – e in particolare ai suoi figli minorenni – si è concretizzata tra l’altro con l’apertura di una raccolta fondi che nel corso dei mesi successivi al femminicidio ha portato numerose donazioni, per un totale di oltre 17.300 euro comprensivi dei fondi ministeriali per il sostegno agli orfani di reati di genere.

Nel frattempo, si rafforza l’azione del Centro antiviolenza “Marielle” per la prevenzione e l’assistenza alle vittime della violenza di genere sul territorio comunale: dopo l’ampliamento orario di marzo che aveva portato l’apertura da 15 a 23 ore settimanali, a seguito di un maggior afflusso di donne in percorsi di uscita dalla violenza a partire da giugno il Centro ha ulteriormente incrementato l’orario fino a 27 ore a settimana.