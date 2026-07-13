Santarcangelo ricorda Rino Molari e le vittime dell’eccidio di Fossoli

Domenica 19 luglio la commemorazione alla Pieve organizzata dal Comitato cittadino antifascista

Domenica 19 luglio l’Amministrazione comunale di Santarcangelo ricorda l’eccidio nazifascista di Fossoli (Carpi), in cui nel 1944 persero la vita 67 internati politici compreso il santarcangiolese Rino Molari.

La commemorazione locale, organizzata dal Comitato cittadino antifascista, si svolgerà alla Pieve: alle ore 9,45 è previsto il ritrovo per la messa dedicata a Molari, che comincerà alle ore 10, mentre a partire dalle ore 10,45 circa avranno luogo gli interventi istituzionali dell’Amministrazione comunale e dell’Anpi di Santarcangelo nel giardino della Pieve, presso la lapide che ricorda l’antifascista santarcangiolese nelle immediate vicinanze della sua casa natale.

Nella giornata di ieri (domenica 12 luglio) si è invece svolta la commemorazione nazionale al campo di concentramento di Fossoli, alla quale ha partecipato anche il consigliere comunale Patrick Francesco Wild in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

Nel frattempo, sempre dalla giornata di ieri, l’Amministrazione comunale ha collocato una corona di alloro di fianco alla targa di via Rino Molari.