Santarcangelo, sabato 7 febbraio lavori al semaforo di via Andrea Costa

Per tutta la durata dell’intervento il semaforo funzionerà regolarmente, ma saranno operativi i movieri

La mattina di sabato 7 febbraio il semaforo che regola la viabilità all’incrocio tra la Sp13 e via Andrea Costa, a Santarcangelo, sarà interessato da un intervento della Provincia di Rimini che prevede l’installazione di una ulteriore spira magnetica.

Il dispositivo che rileva il passaggio e la sosta dei mezzi, già installato nei pressi del semaforo, sarà collocato anche più a monte per consentire al sistema di verificare la presenza o meno di mezzi in coda sulla Sp13 e, contestualmente, rendere più efficiente la gestione del semaforo fluidificando così lo scorrimento del traffico soprattutto nelle ore di punta.

Per tutta la durata dell’intervento il semaforo funzionerà regolarmente, ma saranno operativi i movieri per la regolamentazione del traffico nel tratto interessato dai lavori.