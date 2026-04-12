Santarcangelo, Satalino trascina: Castenaso battuto in rimonta e tre punti d'oro per la salvezza

Mura porta in vantaggio il Castenaso, poi nella ripresa rimonta clementina (5-2)

Santarcangelo - Castenaso 5-2

SANTARCANGELO: Pazzini, Guidi, Rocchi, Zaghini (34' st Marconi), Zanni, Galassi, Fuchi, Cenci (9' st Bianchi), Misuraca (34' st Vernazzaro), Vitucci (11' st Satalino), Lombardi (40' st Drudi). A disp.: Golinucci, Ceccarelli, Parma, Banzola. All.: Fregnani.

CASTENASO: Roccia, Mantovani, Magliozzi, Canova (35' st Alberti), Battaglia, Sulis, Melli, D'Errico (19' st Medi), Sansonetti (35' st Barattini), Fabbricatore (20' st Boschi), Mura (38' st Di Mascio). A disp.: Arcamone, Mengoli, Alberti, Guidi, Buonafede. All.: Galletti.

ARBITRO: Sapio di Cesena.

RETI: 30' pt Mura, 7' st Zaghini, 13' st Misuraca, 15' st Satalino, 33' st Misuraca, 45' st Di Mascio, 46' st Drudi.

AMMONITI: Canova.

SANTARCANGELO Vola verso la salvezza il Santarcangelo di Luca Fregnani, che nello scontro diretto con il Castenaso va sotto, ma poi rimonta con grande lucidità. Al 14' il primo sussulto è a firma Fuchi, che su punizione mette di poco alto. Quattro minuti dopo punizione battuta da Rocchi, la difesa respinge fuori area, irrompe Cenci che calcia di potenza: palla ancora alta di poco. Buon momento per la squadra di casa: al 19' corner di Zanni, Vitucci di testa colpisce una clamorosa traversa. Il Castenaso replica al 25' con Melli, il cross da destra trova Sansonetti, ma Pazzini è bravo ad anticipare l'attaccante. Al 29' Fuchi di testa serve in profondità Misuraca, che però spreca una buona occasione, mancando la conclusione in porta. La legge del calcio, gol sbagliato gol subìto, si fa sentire: al 30' Canova di petto fa sponda per Mura che calcia di potenza, palla sulla traversa e poi in rete. Al 32' Zanni prova a scuotere il Santarcangelo, ma Roccia fa buona guardia. Al 44' un tiro di Galassi diventa un assist per Misuraca, che però non riesce a deviare. Recupero di 4 minuti, prima Roccia blocca il tiro di Misuraca, poi Canova serve a rimorchio Magliozzi, ma Pazzini fa buona guardia e respinge.

La sliding door della partita è a inizio ripresa: D'Errico serve Melli che calcia di potenza colpendo il palo. Al 50' Mura sfiora la doppietta, ma Pazzini è bravo a respingere. Al 53' il Santarcangelo pareggia sugli sviluppi di un angolo con il tiro al volo di Zaghini. Poi a cambiare la gara è il giovane attaccante scuola Rimini Satalino, che al 58' serve Misuraca in profondità: l'attaccante non sbaglia. Al 60' Fuchi imperversa sulla destra e sul cross rasoterra arriva a rimorchio proprio Satalino che firma il tris. al 74' brividi per Pazzini sulla girata di Sansonetti che termina di poco a lato. Ma al 78' arriva il poker: Satalino firma il secondo assist di giornata a Misuraca, che salta Roccia in uscita e infila a porta sguarnita. Nel finale ancora applausi per super Pazzini, che vola a mano aperta sul tiro da fuori di Battistini. Nulla può il portiere al 90' sul tiro di Di Mascio, ma un minuto dopo gloria anche per Drudi che fissa il punteggio sul 5-2 finale.