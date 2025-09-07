Santarcangelo sconfitto dall'Ars et Labor 1-0: decide Malivojevic
Il big match di Eccellenza al Mazzola
YOUNG SANTARCANGELO: Golinucci, Galassi, Rocchi, Zaghini, Bianchi, Ceccarelli (31' st Ciavatta), Fuchi (46' st Marconi), Zanni, Misuraca (13' st Vitucci), Sorrentino (35' st Parma), Lombardi (20' st Kotchap). A disp.: Chiarabini, Guidi, Vernazzaro, Maioli. All.: Riccipetitoni.
ARS ET LABOR FERRARA: Giacomel, Iglio (38' st Casella), Mambelli, Dall'Ara, Mazzali, Cozzari (29' st Prezzabile), Ricci (41' st Di Bartolo), Malivovjec, Senigagliesi, Carbonaro (34' st G.Mazza), Barazzetta (21' st Gaetani). A disp.: Luciani, L.Mazza, Stoskovic, J.Chazarreta. All.: Di Benedetto.
ARBITRO: Lena di Treviso.
RETI: 9' st Malivojevic.
AMMONITI: Carbonaro, Marconi.
SANTARCANGELO Stadio Mazzola gremito per la gara tra Santarcangelo e Ars et Labor Ferrara. Circa 600 tifosi ospiti, tribuna centrale al gran completo.
La gara è iniziata, entrambe le squadre con il 4-3-3.
2' La Ars et Labor fa valere la fisicità a centrocampo, lancio per l'esterno offensivo scuola Milan Barazzetta, che evita un avversario e calcia in porta. Conclusione debole, blocca Golinucci.
15' Fasi di studio al Valentino Mazzola, davanti a una cornice di pubblico sicuramente non da campionato regionale.
16' Senigagliesi riceve palla al limite, evita un avversario e chiama Golinucci al plastico volo per deviare in angolo.
Sul corner colpo di testa di Cozzari, palla sulla traversa, poi l'arbitro fischia fallo su Golinucci che era intervenuto sulla sfera.
18' Mischia in area estense, Zanni prova la conclusione in porta, blocca Giacomel, che ricordiamo è portiere prelevato dalla C. Ripartenza Ars et Labor, Senigagliesi serve in profondità Carbonaro, fermato dal perfetto intervento di Zaghini. Sul corner sfiora di testa Cozzari, blocca Golinucci.
19' Filtrante per Lombardi che serve sull'altro versante Fuchi, il capitano controlla, rientra al tiro di destro da posizione defilata, Giacomel fa buona guardia e respinge in angolo.
20 Partita molto piacevole al Mazzola, che si è scaldata dopo un quarto d'ora di studio.
24' Lombardi scatenato sulla sinistra scarta Iglio e va al cross, la difesa spallina allontana di testa.
25' L'Ars et Labor attacca sull'out di destra, con una triangolazione tra Cozzari e Senigagliesi, che guadagna una punizione stile corner corto. Sulla battuta di Ricci, la difesa clementina si salva ancora un'altra volta.
Nel Santarcangelo Misuraca si sposta a sinistra, Lombardi a destra. Tra gli estensi in evidenza Malivovjec, Senigagliesi e Iglio.
39' Rocchi manca una buona opportunità su angolo, il colpo di testa viene smorzato da un difensore, facile presa di Giacomel.
45' Bella gara al Mazzola. Estensi vicini al gol con Carbonaro che appena entrato in area calcia di piatto, la palla colpisce il palo esterno.
FINE PT Giusto pari fin qui tra Santarcangelo e Ars et Labor Ferrara.
SI RIPARTE!
46' Parte bene la squadra di Riccipetitoni: Zanni serve Lombardi che sulla destra entra in area e serve Galassi, perfetta sovrapposizione e diagonale dell'esterno che termina a lato a portiere battuto.
50' Galoppata di Barazzetta che parte dalla sinistra e si accentra, dal limite in posizione favorevole calcia debolmente, Golinucci blocca.
54' GOL ARS ET LABOR. Senigagliesi crossa rasoterra da destra, dopo un rimpallo la sfera arriva a Malivojevic che da pochi passi batte Golinucci.
56' Senigagliesi ancora pericoloso: Cozzari a campo aperto avanza saltando due avversari, palla a Senigagliesi che da posizione decentrata inventa un pallonetto, Golinucci scavalcato, palla di poco fuori. Sul capovolgimento di fronte Sorrentino cade in area, reclamando un rigore.
64' Reazione dello Young Santarcangelo, velo di Fuchi su una splendida palla filtrante che smarca Vitucci solo davanti a Giacomel: l'attaccante spreca, facendosi ipnotizzare dall'estremo difensore ex Virtus Verona.
75' Ora la squadra ospite si chiude in difesa, facendo affidamento sulla propria esperienza e maggior fisicità, provando a colpire in ripartenza con Senigagliesi.
82' Gabriele Mazza prova da posizione defilata, blocca Golinucci.
87' Attacca la squadra di casa, ci prova di testa Zanni, respinge la difesa, Fuchi ci prova da fuori, tiro alto.
FINITA AL MAZZOLA: L'Ars et Labor Ferrara vince di misura con lo Young Santarcangelo.