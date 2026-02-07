Santarcangelo, sempre più pratiche vengono presentate online
Dai servizi online alle facilitazioni digitali, dai social network all’ufficio stampa: l'amministrazione comunale traccia il bilancio dell’attività 2025 dell’area Comunicazione e Digitale del Comune di Santarcangelo.
Come nel 2024, anche nell’anno appena concluso sono aumentate di oltre il 30% le pratiche presentate online dai cittadini: circa 2mila nel 2025, mentre erano state 1.511 nel 2024 e 1.172 nel 2023. Tra gli oltre 50 servizi digitali disponibili, quelli più utilizzati hanno riguardato l’anagrafe (oltre 200 richieste, circa il 20% del totale delle pratiche anagrafiche presentate), l’accesso agli atti (500 richieste) e procedimenti relativi alla Tari (oltre 250 richieste).
A partire dal 2025 è inoltre attivo il nuovo servizio digitale per le prenotazioni di appuntamenti con alcuni uffici comunali, che ha registrato un totale di 5.660 richieste: la maggior parte hanno riguardato i servizi demografici e lo sportello al cittadino (con 4.066 richieste) e l’area edilizia e pianificazione (1.041 richieste).
Le segnalazioni dei cittadini, presentate sempre per la maggior parte attraverso gli strumenti digitali, hanno registrato un sensibile aumento (1.826, circa 500 in più rispetto al 2024) e riguardato principalmente la manutenzione del verde pubblico, di strade e marciapiedi nonché la raccolta dei rifiuti. Oltre a 410 segnalazioni presentate di persona (circa il 20% del totale) nel corso dell’anno appena concluso, le presenze registrate dall’area Comunicazione e Digitale hanno riguardato in primo luogo la facilitazione digitale per l’utilizzo dell’identità CIE e Spid (500 contatti) e informazioni varie sui servizi comunali (124).
Quasi 500mila, invece, le pagine del sito internet istituzionale viste nel corso del 2025 da quasi 250mila visitatori unici: tra le pagine più cliccate, l’evento della fiera di San Martino e le notizie sull’Emilia Street Parade.
Si confermano in costante crescita anche i social network, primo fra tutti il profilo Instagram Comunesantarcangelo, che per il secondo anno consecutivo ha visto triplicare gli utenti unici (475mila del 2025 contro i 101.202 del 2024), mentre la pagina Facebook del Comune ha segnato un +127% sulle visualizzazioni totali (4,7 milioni) e un +156% di coinvolgimento degli utenti sui contenuti pubblicati. La lista broadcast su WhatsApp conta invece oltre mille iscritti che ricevono aggiornamenti su eventi, attività dell’ente ed eventuali emergenze, così come i circa 500 iscritti alla newsletter settimanale. Sono stati infine oltre 450 i comunicati stampa inviati agli organi di informazione nel 2025.