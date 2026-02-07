Santarcangelo, sempre più pratiche vengono presentate online

Le segnalazioni dei cittadini, presentate sempre per la maggior parte attraverso gli strumenti digitali, hanno registrato un sensibile aumento

Dai servizi online alle facilitazioni digitali, dai social network all’ufficio stampa: l'amministrazione comunale traccia il bilancio dell’attività 2025 dell’area Comunicazione e Digitale del Comune di Santarcangelo.

Come nel 2024, anche nell’anno appena concluso sono aumentate di oltre il 30% le pratiche presentate online dai cittadini: circa 2mila nel 2025, mentre erano state 1.511 nel 2024 e 1.172 nel 2023. Tra gli oltre 50 servizi digitali disponibili, quelli più utilizzati hanno riguardato l’anagrafe (oltre 200 richieste, circa il 20% del totale delle pratiche anagrafiche presentate), l’accesso agli atti (500 richieste) e procedimenti relativi alla Tari (oltre 250 richieste).

A partire dal 2025 è inoltre attivo il nuovo servizio digitale per le prenotazioni di appuntamenti con alcuni uffici comunali, che ha registrato un totale di 5.660 richieste: la maggior parte hanno riguardato i servizi demografici e lo sportello al cittadino (con 4.066 richieste) e l’area edilizia e pianificazione (1.041 richieste).

Le segnalazioni dei cittadini, presentate sempre per la maggior parte attraverso gli strumenti digitali, hanno registrato un sensibile aumento (1.826, circa 500 in più rispetto al 2024) e riguardato principalmente la manutenzione del verde pubblico, di strade e marciapiedi nonché la raccolta dei rifiuti. Oltre a 410 segnalazioni presentate di persona (circa il 20% del totale) nel corso dell’anno appena concluso, le presenze registrate dall’area Comunicazione e Digitale hanno riguardato in primo luogo la facilitazione digitale per l’utilizzo dell’identità CIE e Spid (500 contatti) e informazioni varie sui servizi comunali (124).

Quasi 500mila, invece, le pagine del sito internet istituzionale viste nel corso del 2025 da quasi 250mila visitatori unici: tra le pagine più cliccate, l’evento della fiera di San Martino e le notizie sull’Emilia Street Parade.

Si confermano in costante crescita anche i social network, primo fra tutti il profilo Instagram Comunesantarcangelo, che per il secondo anno consecutivo ha visto triplicare gli utenti unici (475mila del 2025 contro i 101.202 del 2024), mentre la pagina Facebook del Comune ha segnato un +127% sulle visualizzazioni totali (4,7 milioni) e un +156% di coinvolgimento degli utenti sui contenuti pubblicati. La lista broadcast su WhatsApp conta invece oltre mille iscritti che ricevono aggiornamenti su eventi, attività dell’ente ed eventuali emergenze, così come i circa 500 iscritti alla newsletter settimanale. Sono stati infine oltre 450 i comunicati stampa inviati agli organi di informazione nel 2025.