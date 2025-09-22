Altarimini

Santarcangelo si prepara alla 51ª Cheursa di Bech, la corsa della Fiera di San Martino

Iscrizioni ancora aperte per la manifestazione sportiva di domenica 16 novembre

22 settembre 2025 16:57
Santarcangelo di Romagna
Sport
Domenica 16 novembre 2025, Santarcangelo di Romagna ospiterà la 51ª edizione della Cheursa di Bech, una delle gare podistiche più attese del calendario romagnolo. L’evento è valido come 5º Trofeo Banca Malatestiana e tappa del campionato “I 10mila di Romagna”.

La gara competitiva si sviluppa su un percorso veloce di 10 km omologato Fidal, con partenza da via della Resistenza e arrivo sulla pista dello stadio “Gaetano Petrizzo”. I servizi offerti agli atleti comprendono pacco gara, docce, deposito borse, ristoro finale e classifiche in tempo reale grazie al microchip.

Le iscrizioni sono già aperte e sono disponibili online sulla piattaforma Endu. È prevista una quota agevolata di 15 euro fino al 31 ottobre. Per i gruppi, è attiva una promozione: ogni dieci iscritti, uno partecipa gratuitamente.

Oltre alla gara ufficiale, è prevista una camminata ludico-motoria aperta a tutti, con percorsi di varia lunghezza. L’iniziativa si svolge in concomitanza con la Fiera di San Martino, offrendo ai partecipanti l’occasione di vivere una giornata all’insegna dello sport e della tradizione locale.

