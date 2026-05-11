Santarcangelo si prepara a Balconi Fioriti 2026: il 16 e 17 maggio tornano mercati, laboratori e novità green

Il centro storico si vestirà di fiori e colori con mercati tematici, balconi decorati, spazi gastronomici e tante attività dedicate alla natura e alla socialità

È un rito che si ripete da oramai 37 anni allo sbocciare della primavera. Nel mese di maggio, Santarcangelo si veste a festa con Balconi Fioriti, la manifestazione dedicata a piante, fiori, natura e benessere che sabato 16 e domenica 17 maggio animerà piazza Ganganelli e le vie del centro, con una serie di iniziative per tutte le età.

La manifestazione, organizzata per la prima volta da Promo D Srl con il patrocinio dell’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione CittaSlow, prenderà avvio a pieno ritmo dalla prima mattina di sabato 16 maggio. Per l’intero fine settimana in piazza Ganganelli sarà presente la mostra mercato di piante, fiori, giardinaggio e artigianato, mentre gli allestimenti floreali di “Balconi in fiore” adorneranno le vie del centro commerciale naturale. I portici del Municipio ospiteranno invece la mostra di disegni e progetti della scuola Pascucci “Riflessioni sul rispetto”.

Oltre alle installazioni e agli allestimenti floreali, sabato 16 e domenica 17 maggio saranno presenti anche i settori commerciali dedicati al verde (in piazza Ganganelli e nelle vie Molari e Matteotti), all’artigianato (nelle vie Andrea Costa, Ludovico Marini), alle opere dell’ingegno (sotto ai portici di via Garibaldi e di piazza Ganganelli). Via Andrea Costa ospiterà invece come da tradizione diversi punti ristoro di gastronomia romagnola.

Le novità 2026

Tantissime le attrazioni che accompagneranno l’intero fine settimana, con la conferma dei tradizionali momenti consolidati e una serie di novità. A partire dalla nuova veste di Piazza Marini, che diventerà un vero orto giardino con grande spazio per la vocazione agricola: ospiterà ad esempio un’aia contadina con animali dalle 10 alle 19 (Simone Garattoni, allevatore amatoriale, presenta alcuni animali tipici dell’aia e della fattoria quali asinello, capretta, pecora, poni e mucca di zebù e sarà possibile anche un giro con un biroccino d’epoca), ma anche il mercato dei produttori e diverse attività: fra le altre, il “Corso di cesteria” a cura di Salice Vivo, laboratorio gratuito destinato ai bambini per l’intera durata della manifestazione. Bimbi che sabato e domenica fra le 16 e le 19 sempre in Piazza Marini potranno divertirsi anche con un secondo laboratorio gratuito, “Giardinieri in erba” a cura di LaCri e LaMichi. Nella stessa area, domenica 17 maggio fra le 16,30 e le 17,30 ecco poi lo speciale Show Cooking BOTANICA FINGER FOOD il giardino da gustare a cura dello chef Marco Frassante dell’associazione Cuochi Romagnoli, specializzato in piatti con piante e fiori che poi sarà possibile degustare gratuitamente.

Un’altra grande novità riguarda la tradizionale Conferenza di Balconi Fioriti, non più anticipata al giovedì alla biblioteca Baldini ma in calendario la domenica mattina nel cuore dell’evento, in piazza Ganganelli: qui, fra le 11 e le 12,30 si svolgerà “Progettiamo il nostro balcone” con la partecipazione di Carlo Pagani (esperto botanico, autore e conduttore televisivo, autore di numerosi libri ritenuto il “maestro giardiniere” più famoso d’Italia), Sabina Filippi, (agronoma e architetta paesaggista, si occupa di progettazione del paesaggio da oltre 25 anni con incarichi in ambito pubblico e privato) e Simone Caratozzolo (giardiniere progettista, da oltre 15 anni si dedica alla sperimentazione in giardino di essenze autonome in termini di irrigazione e in generale compatibili alla natura del suolo e del territorio).

Sempre in piazza Ganganelli, alle 18,30, il concorso Balconi Fioriti con i premi per il Balcone Cittadino (al balcone, terrazzo, veranda di cittadini santarcangiolesi, allestito con fiori e piante), il Balcone Fiorito (il più bello dei Balconi Fioriti, curato dai vivaisti), la Creatività (dedicato agli espositori vivaisti che si sono contraddistinti adornando il proprio spazio con maggiore fantasia) e Vetrina (dedicato ai commercianti di Santarcangelo e alle loro vetrine).

Due, infine, le camminate in programma domenica 17 maggio: la prima, la passeggiata naturalistica sul Marecchia a cura di ViviNatura (con partenza alle 9,30 da Mutonia e rientro alle 12,30 circa) e la seconda di quasi 5 km a cura della Palestra RaMi, anteprima del progetto gratuito Santarcangelo Cammina con partenza alle 10 dalla fontana il Prato Sommerso di Tonino Guerra in viale Marini.

Sindaco, assessore e organizzatori

“Balconi Fioriti è oramai a pieno titolo parte della storia della nostra città, un evento nel cuore di ogni santarcangiolese che si sposa in pieno con il nostro dna di capitale del bello e del buon vivere. In sé racchiude un po’ tutto: la poesia di un balcone fiorito e di un centro storico vestito a festa, adornato con un mare di verde e i mille colori di piante, alberi e fiori”, commenta il sindaco Filippo Sacchetti, entrando quindi nel merito: “Siamo alla 37esima edizione di un format che ha saputo consolidarsi e rinfrescarsi ogni anno grazie alla passione di un’associazione che ha sempre avuto a cuore il territorio. Da quest’anno inizia una nuova stagione e ci sembra siano state colte le nostre richieste sulla conferma di momenti consolidati e oramai irrinunciabili, cui gli organizzatori hanno affiancato interessanti novità per tutte le età. Per due giorni Santarcangelo sarà un grande giardino a cielo aperto, ma anche un orto, un’aia con animali, una scuola di natura per i bambini, un mercato agricolo e degli artigiani, un luogo d’incontro e socializzazione con momenti musicali, gastronomici e artistici, ma anche di approfondimento con esperti da gran parte d’Italia”.

“Balconi Fioriti è una manifestazione che negli anni è diventata un elemento distintivo dell’identità di Santarcangelo, capace di valorizzare insieme il nostro centro storico, il tessuto commerciale e la qualità della vita della città. Crediamo molto in eventi come questo, che uniscono bellezza, partecipazione e promozione del territorio, creando occasioni concrete di incontro e di vitalità per le attività del centro” aggiunge l’assessore alle attività economiche Luca Paganelli: “Eventi di qualità come questo rappresentano anche un importante motore per l’economia locale, perché portano persone a vivere la città, a scoprirne le eccellenze e a frequentare le nostre attività commerciali e ricettive. È questo il modello di città che vogliamo sostenere: una Santarcangelo viva, accogliente, curata e capace di fare rete tra istituzioni, imprese e associazioni. Un ringraziamento va a tutti coloro che lavorano alla riuscita della manifestazione e ai tanti operatori economici che, anche attraverso l’allestimento delle vetrine e la partecipazione attiva, contribuiscono ogni anno a rendere Balconi Fioriti un appuntamento speciale per tutta la comunità”.



Infine, gli organizzatori, i referenti di Promo D: “Siamo lieti di far parte di questa edizione di Balconi Fioriti, un evento storico che coinvolge l’intera città di Santarcangelo. Abbiamo voluto lavorare in continuità con la tradizione e, grazie alla nostra esperienza nel settore, abbiamo introdotto alcune novità come il mercato agricolo di piazza Marini. Siamo entusiasti del programma e della collaborazione con il Comune di Santarcangelo”.