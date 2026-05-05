Santarcangelo, sindaco si scaglia contro le statistiche turistiche: "Inaffidabili, ecco perché"

"Non tutte le attività di Santarcangelo comunicano le presenze turistiche", rileva il primo cittadino

Le statistiche sul turismo generano sempre un'ampia discussione, tra gli operatori del settore, ma anche nella politica. All'indomani del Ponte del 1° Maggio, il sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti, dà una lettura diversa, arrivando a contestare la diffusione dai dati da parte dell'ufficio statistico della regione Emilia Romagna. Questo perché, nel comune clementino, non tutte le strutture comunicano i dati: così, lo stesso ufficio statistico della regione evidenzia che Santarcangelo abbia una percentuale di "copertura rispondenti" del 72,4%, a fronte di una media regionale del 90%. I dati dei primi due mesi del 2026 vengono così definiti dal primo cittadino "statistiche parziali e quindi non attendibili", aggiungendo: "Perché questi santarcangiolesi non comunicano la reale fotografia della nostra ricettività? È un malcostume da invertire al più presto”.

E veniamo ai dati: “Fra gennaio e febbraio, i mesi più complicati per noi, in città sono arrivati 1725 turisti italiani (-3,25%) e 227 stranieri, un dato in calo del 13%. Il totale ci dice di 1952 turisti, con una flessione minima sul 2025, del 4,5%. Per contro, sono invece cresciuti nettamente i pernottamenti e questo è un aspetto che conforta il lavoro che stiamo portando avanti per fare della città una destinazione turistica più che escursionistica: fra il 1° gennaio e il 28 febbraio hanno pernottato a Santarcangelo 3.863 italiani (il 15.11% in più dello stesso mese del 2025) e 613 stranieri (cresciuti dello 0.99%) per un totale di 4.476 pernottamenti complessivi e un balzo in avanti del 12.94%", argomenta il sindaco, che parla di un importante sforzo sulla promozione turistica della città: "Da qualche anno iniziamo a caratterizzarci come destinazione turistica autonoma rispetto all’entroterra e al resto delle aree interne romagnole: proprio per questo il 9 maggio 2025 abbiamo presentato la prima vera brand identity e stiamo fortemente lavorando per consolidare le presenze e darci l’obiettivo ambizioso di portare le circa 40.000 presenze a 50.000. Ci sarebbe anche da essere contenti, considerato anche quanto sta avvenendo nel mondo, ma quel misero 72.4% di rispondenti e il quasi 30% di attività fantasma non ci vanno proprio giù e falsano ogni numero e ragionamento”.

Numeri invece positivi per il weekend del 1° Maggio: “Fra giovedì e domenica la nostra Pro loco ha registrato quasi 700 contatti e richieste di informazioni e ha fatto 457 visite guidate a pagamento. SantaCamper, la nostra area di sosta, fra il 28 aprile e il 3 maggio ha visto arrivare 60 mezzi (10 dall’estero, dallaGermania, la Slovenia e la Polonia) e ospitato 180 persone con una media di tre giorni a camper” rivela il sindaco.