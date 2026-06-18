Santarcangelo, sindaco su dati turistici: “Statistiche non sempre oggettive, pesano fattori variabili”

Sacchetti: "Lo ribadisco ora di fronte a dati favorevoli per il nostro Comune"

“Le rilevazioni dell’Ufficio Statistica della Regione Emilia Romagna sui mesi di marzo e aprile ribadiscono l’ottimo trend 2026 in fatto di pernottamenti e confermano come queste statistiche non siano oggettive, ma figlie di fattori variabili: due su tutti, in realtà con pochi alberghi bastano ad esempio lavori di riqualificazione in una struttura per avere scarti importanti e la cosiddetta Copertura Rispondenti gioca un ruolo determinante". Così il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti commenta le immancabili statistiche Istat sul turismo. Sacchetti precisa, in merito alle sue parole: "Non è l’alibi per scaricare responsabilità quando i numeri sono negativi e per questo voglio ribadirlo anche oggi di fronte a risultati soddisfacenti. Anzi, ancor di più, perché è facile notare quanto stretta sia la relazione fra il numero dei turisti e la comunicazione agli uffici competenti da parte dei titolari".

Soffermandosi sui dati per la città clementina, il sindaco osserva: "In una media generale intorno al 90%, a gennaio e febbraio Santarcangelo registrava appena il 72,4% (quasi il 30% del totale non comunicavano cioè il numero degli ospiti) e non a caso, a marzo, con la crescita all’85% della percentuale dei rispondenti le presenze hanno fatto segnare un +7,43 (addirittura +34,04 di stranieri) e i pernottamenti un +19,41%, con un +43,09% da oltre confine. E ad aprile, quando a rispondere è stato nuovamente appena il 71,5%, le presenze sono risultate in lieve flessione e i pernottamenti in lievissima crescita”.

“Fra gennaio e aprile, con una percentuale rispondenti del 77,6% (la più bassa per distacco di tutta la provincia, oltre 10 punti sotto la media) le statistiche parlano di 4.520 presenze, praticamente analoghe al 2025 (con gli italiani, 3.860, in lieve flessione e gli stranieri, 660, in lieve crescita) e di 9.329 pernottamenti, l’11,15% in più di un anno fa, l’aumento percentuale migliore nettamente di tutta la provincia. Gli italiani sono stati 7661, l’11.45% in più, gli stranieri 1668, con un balzo in avanti del 9.88%”, argomenta il primo cittadino, che prosegue: “Sono numeri che non possono che confortare e stimolarci a proseguire e incrementare, come stiamo facendo, le azioni in essere per fare di Santarcangelo una destinazione turistica a tutti gli effetti".

Il sindaco entra nei dettagli: "Nel 2025 abbiamo realizzato, presentato e iniziato a promuovere una nostra brand identity e prodotto un primo calendario eventi coordinato, quest’anno abbiamo ampliato ancor più questo calendario e attivato un lavoro mirato su più direttrici: la creazione di nuovi itinerari che cuciano fra loro le diverse attrazioni cittadine, la realizzazione di una nuova app e la creazione di un nuovo sito turistico dedicato, Visit Santarcangelo che andremo a presentare pubblicamente lunedì 22 giugno alle 20,45 alla biblioteca comunale Antonio Baldini. Il nuovo portale rappresenta l’evoluzione strategica del lavoro di branding in corso, non si tratta di una semplice vetrina, ma di un ponte digitale progettato per connettere l’offerta turistica di Santarcangelo alle grandi reti di promozione di Visit Romagna. L’obiettivo principale dell’incontro è illustrare concretamente come attività ricettive, pubblici esercizi, guide turistiche e operatori del settore possano costruire una collaborazione fattiva con le istituzioni e durante la serata vedremo insieme gli strumenti operativi per fare rete, promuovere il territorio e valorizzare la commercializzazione turistica locale: scopriremo nel dettaglio il nuovo sito, le sue funzionalità e le modalità concrete di collaborazione con gli operatori”.